中職／新教頭後藤光尊初亮相 點出悍將兩大改進方向

中央社／ 台北14日電
富邦悍將新任一軍日籍總教練後藤光尊提前來台，為了今天林岱安加盟記者會歡迎球隊新成員。記者季相儒／攝影
中華職棒富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，今天他在球員林岱安加盟記者會上首次亮相，並點出悍將投手戰力、得點圈打擊率兩大改進方向。

後藤光尊曾效力日本職棒歐力士猛牛隊，去年球季就在悍將擔任二軍總教練，帶領選手建立正確觀念、融入比賽節奏；今年升任一軍總教練，成為悍將球團史第一位日籍教頭。

在記者會上，後藤光尊先開玩笑說，自己也是自由球員加盟，讓現場氣氛活絡後，才正式自我介紹。他表示，自己帶隊時不會感受到壓力，因為勝負關鍵是場上的選手，自己要做的是化解選手的壓力。

談到接掌一軍兵符的心情，後藤光尊感到光榮，但也知道是辛苦的職位，去年在二軍體會最深的是，球隊對於投手的需求、還有得點圈打擊率，「希望幫助球隊改善這兩點。」

新球季有自由球員加盟的林岱安助陣，後藤光尊也表示，過去就有注意過他，場面控制和配球都很好，不過目前捕手位置採取開放競爭，有成績就能上去；至於其他位置，自己雖有初步藍圖，但最終或許不同，「可能有人竄出也不一定，這也很好，代表球隊在成長。」

