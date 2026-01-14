中職／富邦新教頭後藤光尊展現幽默感 林威助：我也會開玩笑

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
富邦悍將領隊陳昭如（左二）、執行副領隊林威助（右二）、新任一軍日籍總教練後藤光尊（左一）和捕手教練的山哲（右一）親自出席林岱安加盟記者會。記者季相儒／攝影
成軍第10年的富邦悍將隊今年展現新氣象，除有首位透過自由球員制度加入的捕手林岱安，嶄新教練團更有7位日籍教練，執行副領隊林威助提到，聘請日本教練，不只是教育選手，本土教練團也有好的學習方向。

悍將原本二軍總教練後藤光尊升上一軍擔任總教練，特別提前來台參加今天林岱安加盟記者會，上台第一句話先用中文打招呼，接著就說「我是今年從日本FA來的總教練」，讓台下響起一陣笑聲。

林威助提到，不只今天記者會的神來一筆，後藤光尊有時也會和球員開玩笑，之後馬上補一句：「我也是會的，好像我不會。」

林威助也解釋，現在很多球員或教練會想出外學習進修，「有這機會，我們就把日本一些比較有經驗的教練聘請過來，也可以讓我們不只是球員，教練團也有好的學習方向，所以不只教育球員，教練團的教育也是必須要做的。」

富邦悍將新任一軍日籍總教練後藤光尊提前來台，為了今天林岱安加盟記者會歡迎球隊新成員。記者季相儒／攝影
悍將二軍總教練找來同是日籍的酒井忠晴接任，林威助解釋，二軍要延續去年相同的模式和系統，選手較能適應，因此同樣由日籍總教練掌兵符，且酒井忠晴是內野教練出身，是「守備職人」等級，「棒球要以防守為主，二軍要把基本功做更好，上一軍才不會有些失誤或隱形失誤。」

後藤光尊不只記者會台上展現幽默，下台受訪最後也請記者們新球季「手下留情」；他也分享，在二軍時體會到投手戰力的重要性，也觀察到悍將在得點圈的打擊率偏低，兩者都是急需改善的部分。

