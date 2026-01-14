中職／228洋將條款起爭議 富邦悍將提案放寬到12/31

洋投布坎南的動向因台鋼雄鷹隊總教練洪一中的發言引起爭議，球迷也討論「228條款」是否該調整。悍將領隊陳昭如表示，現有規定應該遵守，但悍將也會提案放寬到12月31日。

雄鷹在本月的開訓典禮上，洪一中點名新球季戰力時脫口說出「布坎南（David Buchanan）」的名字，然而他去年仍效力悍將，按照中職規定，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權，其他球團不得接觸，悍將因此發聲明表達「震驚與不解」。

陳昭如今天表示，在規定沒有修訂前，其他球隊若有意爭取，應該向原球隊確認是否給離隊證明，「就像我們之前要簽張育成，他也還有約在身，就要去買斷，無論季中、季後都是一樣道理。」

陳昭如進一步解釋，「228條款」是聯盟多年規定，後來更延伸到3月10日才能參加新球隊活動，過去領隊會議多次討論此條款是否修改，悍將球團就提出不只一次，但都沒有達成共識。

陳昭如認為，這次洪一中的發言是一個契機，過去也有其他球隊提到1月底或1月中；悍將球團會在下次領隊會議提出，希望能將期限提前到該年的12月底，若拖到隔年2月底，可能影響外籍球員尋找其他聯盟工作機會。