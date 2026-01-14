中職／「歡迎來我和富邦的婚禮」 林岱安曝兒子聽應援曲反應

去年就加盟富邦悍將隊，林岱安今天正式在加盟記者會穿上新戰袍，他下場後笑說：「歡迎參加我和富邦的婚禮。」還自曝上台時很緊張、時間過得慢，不過台體大時期就穿過富邦公牛戰袍，如今以自由球員身分加入富邦悍將，就像「回家」一樣。

今天記者會背景音樂是富邦透過統一球團授權後，為林岱安改編的應援曲，林岱安透露之前就放給兒子聽過，當時沒解釋是爸爸的應援曲，「我問說『兒子喜歡嗎？』，他說好聽，小孩喜歡，對爸爸來說就是很棒的音樂。」

林岱安從2015年加入中職起，一直是統一獅隊成員，行使FA後成為悍將隊史第一位透過FA加入的選手，他坦言要離開10年的球隊「真的很困難」，但感受到富邦球團的滿滿誠意，包括安頓好家人和小孩，成為決定離開台南的關鍵。

富邦悍將今天為林岱安（中）舉辦加盟記者會。記者季相儒／攝影

曾在台南、台中和高雄生活，林岱安笑說還沒在台北待超過一個月，現在還在適應台北的快節奏，「這就是人生好玩的地方，有這的選擇和機會，我就好好去拚、去享受。」

林岱安加入悍將後，最大目標是帶起捕手群，「不只我帶他們，也是他們帶著我，希望大家互相成長，把捕手這塊穩固起來。」他透露最想接張奕的球，因為張奕在投手丘上能散發「讓打者有畏懼的感覺」，期待盡快融入富邦大家庭。