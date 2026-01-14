聽新聞
0:00 / 0:00
影／7年5600萬轉隊富邦悍將 林岱安坦言抉擇煎熬感性致謝妻子
富邦悍將以最高總值5600萬元、附帶教練約的7年合約，成功網羅行使自由球員（FA）權利的林岱安。球團今為他舉辦加盟記者會，林岱安直言這是一個「很困擾、也很困難的選擇」，但感謝富邦的高度肯定，讓他深感榮耀，期盼以自身經驗協助球隊更快磨合，目標帶領悍將重返榮耀。
林岱安表示，做出決定前需同時考量球隊與家庭因素，過程並不輕鬆；他特別感謝領隊JOYCE與副領隊林威助，透過多次溝通，讓他更能確信在富邦打球，家庭層面能獲得完善照顧，得以無後顧之憂投入賽場。
談及家人支持，林岱安也感性致謝妻子，「她跟我說，你就放心去打，小孩交給我來顧。」他坦言這份付出相當辛苦、不簡單，最後向家人與富邦球團表達感謝之意，並承諾將全力以赴回報球團信任。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言