影／7年5600萬轉隊富邦悍將 林岱安坦言抉擇煎熬感性致謝妻子

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導

富邦悍將以最高總值5600萬元、附帶教練約的7年合約，成功網羅行使自由球員（FA）權利的林岱安。球團今為他舉辦加盟記者會，林岱安直言這是一個「很困擾、也很困難的選擇」，但感謝富邦的高度肯定，讓他深感榮耀，期盼以自身經驗協助球隊更快磨合，目標帶領悍將重返榮耀。

林岱安表示，做出決定前需同時考量球隊與家庭因素，過程並不輕鬆；他特別感謝領隊JOYCE與副領隊林威助，透過多次溝通，讓他更能確信在富邦打球，家庭層面能獲得完善照顧，得以無後顧之憂投入賽場。

談及家人支持，林岱安也感性致謝妻子，「她跟我說，你就放心去打，小孩交給我來顧。」他坦言這份付出相當辛苦、不簡單，最後向家人與富邦球團表達感謝之意，並承諾將全力以赴回報球團信任。

富邦悍將以最高總值5600萬元、附帶教練約的7年合約，成功網羅行使自由球員（FA）權利的林岱安。記者季相儒／攝影
富邦悍將以最高總值5600萬元、附帶教練約的7年合約，成功網羅行使自由球員（FA）權利的林岱安。記者季相儒／攝影
林岱安（右）好友范國宸（左）驚喜現身，他也帶來林岱安的休息室名牌，歡迎他加入。記者季相儒／攝影
林岱安（右）好友范國宸（左）驚喜現身，他也帶來林岱安的休息室名牌，歡迎他加入。記者季相儒／攝影
富邦悍將領隊陳昭如（左）與副領隊林威助（右）為林岱安（中）帶上球帽及球衣。記者季相儒／攝影
富邦悍將領隊陳昭如（左）與副領隊林威助（右）為林岱安（中）帶上球帽及球衣。記者季相儒／攝影

