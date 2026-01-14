中職／林岱安7年約細節出爐 新教頭後藤光尊期待全新悍將

快訊

中央社／ 台北14日電
富邦悍將領隊陳昭如（左）為林岱安（中）戴上棒球帽。記者季相儒／攝影
富邦悍將領隊陳昭如（左）為林岱安（中）戴上棒球帽。記者季相儒／攝影

中職富邦悍將隊今天舉辦捕手林岱安加盟記者會，歡迎這位隊史首位網羅的自由球員，領隊陳昭如透露合約細節，總教練後藤光尊也期待林岱安的加入能看見新的富邦悍將。

林岱安在今天記者會上穿上過去熟悉的31號，只不過球衣顏色從橘轉藍。除了富邦悍將領隊陳昭如、執行副領隊林威助外，新任一軍總教練後藤光尊也到場。

林岱安自2015年加入中華職棒統一獅隊，累積11年一軍資歷，以攻守俱佳著稱，去年季後行使自由球員（FA）權利，與悍將簽下7年球員附帶教練約，總值最高達新台幣5600萬元。

陳昭如表示，球隊觀察林岱安非常多年，在場上、職業態度都非常好，去年底宣告FA後，球團就展開接觸，很快達成共識簽下7年合約，最後2年是球員、球團選擇權，可以轉為教練。

林威助表示，得知林岱安宣告FA後，就立刻跟後藤光尊討論，一致認為他是最重要的補強選手，對球隊攻守體系有幫助，也能加強捕手深度；後藤光尊則說，非常期待林岱安的表現，也希望能帶領球隊的年輕球員前進。

後藤光尊指出，去年球季球隊戰績是最後一名，「今年還是朝台灣大賽第1名的方向去前進，這樣的話，需要岱安的力量。今年有新的教練、新的選手，希望大家可以期待新的富邦悍將。」

