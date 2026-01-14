辜仲諒設宴謝中華隊 勉為國爭光

台灣棒球去年於國際賽事頗有斬獲，中華棒球協會理事長辜仲諒十一日特別設宴感謝中華隊努力為國爭光，現場的球員與教練爭相與這位台灣棒球界大家長合照留念，他也來者不拒，彷彿「人形立牌」，場面溫馨熱絡，彼此閒話家常、暢聊棒球經，展現棒球大家庭的團結精神。

去年剛接任中華奧會主席的蔡家福全程參與，表示對棒球大家庭一家人的精神深感敬佩。

回顧去年國際賽戰果，各級中華隊共拿下一金四銀一銅，辜仲諒也不忘勉勵各級中華隊選手持續精進球技，為國家爭取最高榮譽，大讚「你們是台灣驕傲」。

辜仲諒在國際賽後都會自掏腰包請中華隊大啖燒肉、牛排，年終亦不忘慰勞教練、選手與後勤團隊的一年來的付出與努力。他也特別鼓勵Ｕ十五中華隊小球員堅持棒球路，成為台灣棒球的中流砥柱，喊話未來入選Ｕ十八國手：「我的牛排等你們！」他承諾繼續扮演中華隊最強後盾，共同朝世界排名第一目標邁進。

辜仲諒也提及「世界全壘打王」王貞治的棒球哲學，強調球要打好，首先要學會做人，棒球是團體運動，因此人和很重要，只要人和就有團隊默契、革命情感，團結一致球就打得好。

去年掌亞洲錦標賽中華隊兵符、今年名古屋亞運中華隊總教練湯登凱感謝辜仲諒對台灣棒球投入的用心，長期串聯基層與職業棒球，提供教練、球員完善的訓練環境，讓中華隊選手無後顧之憂征戰國際棒壇，他說：「以前國際賽較少人關心，但辜理事長總會親臨現場為選手加油，球員們打球的心情比較不一樣。」