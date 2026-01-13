棒球／2026台灣棒球名人堂 李來發、彭政閔、林國輝入選

台灣棒球名人堂今天發布新聞稿公布2026年新當選名人，中華職棒中信兄弟二軍總教練彭政閔、「台灣體大棒球之父」林國輝、已故教頭李來發共3人新入堂。

台灣棒球名人堂今天在名人郭泰源、王建民和理監事的見證下，開票公布2026年新入堂名人。台灣棒球名人堂協會理事長林華韋強調，日治、戰後和四級棒球及職棒時期奉獻類的候選人，只要每年得票達1/4，職棒競技類的候選人，只要每年得票達5%，都有15年的候選機會，不是今年沒有獲選就是落選，大家千萬不要誤會。

今年日治、戰後、四級時期奉獻類名人的投票，16名委員出席15人，當選門檻是12票，李來發獲得14票、率先當選；獲得11票的林國輝及10票的葉志仙，則進行第2輪票選，林國輝以12票入堂。職棒時期競技類名人票選，發出56張選票，回收55張，其中4張廢票，彭政閔獲42票，通過門檻，成為入堂名人。

對於票選結果，林華韋表示，謝長亨原本獲得42票，彭政閔得到44票，原本都能入堂，但扣除廢票的圈選，最後謝長亨獲得39票、成為遺珠。林華韋提到，或許現有的辦法還有不足之處，美國和日本也是經過不斷地修正才發展至今，會再邀集專家討論，讓辦法更完整，也希望之後選出的結果能更符合社會期待。

曾任職棒和信鯨總教練的李來發，曾是1984、1988、1992和2004年奧運的台灣隊教練團成員，且是台灣唯一參加4屆奧運的教練。1992年擔任台灣隊總教練，率隊奪下巴塞隆納奧運銀牌。2009年結束職棒工作後，回歸基層深耕15年直到過世，培育無數好手，一生都奉獻給台灣的棒球。

彭政閔自新人球季起，連續19年入選明星賽並先發，且連續15年奪人氣王，是中職首位締造「千安、百轟、200盜」紀錄球員。不僅如此，當年假球事件發生，進場觀眾稀稀落落時，他曾感性喊話：「我們會更努力，讓你們能更信任我們。假如有一天，我們做到了能讓你們重新信任，重新得到你們的支持，希望各位球迷能給我們掌聲和鼓勵。」溫柔又強烈的承諾，至今仍讓球迷感動。

林國輝1963年便擔任省體棒球隊總教練，直到1998年退休，從體專到體育運動大學一路耕耘長達35年，桃李滿天下，並培育出謝明勇、楊賢銘、賴大源、陳献榮等多位先後擔任各級台灣代表隊的總教練。長期研究規則，並擔任裁判和選訓委員，1979年與簡永昌等人受全國棒協委託，編印台灣第1本由全國棒球主管機關發布的正式棒球規則書。1983年受政府徵召，遠赴厄瓜多擔任教練，是台灣棒球外派教練第1人，加上精通日語，在對日和中南美洲棒球交流上，扮演重要角色。