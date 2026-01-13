快訊

南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／2026台灣棒球名人堂 李來發、彭政閔、林國輝入選

中央社／ 台北13日電
2026台灣棒球名人堂，李來發、彭政閔、林國輝(左起)入選。 台灣棒球名人堂提供
2026台灣棒球名人堂，李來發、彭政閔、林國輝(左起)入選。 台灣棒球名人堂提供

台灣棒球名人堂今天發布新聞稿公布2026年新當選名人，中華職棒中信兄弟二軍總教練彭政閔、「台灣體大棒球之父」林國輝、已故教頭李來發共3人新入堂。

台灣棒球名人堂今天在名人郭泰源、王建民和理監事的見證下，開票公布2026年新入堂名人。台灣棒球名人堂協會理事長林華韋強調，日治、戰後和四級棒球及職棒時期奉獻類的候選人，只要每年得票達1/4，職棒競技類的候選人，只要每年得票達5%，都有15年的候選機會，不是今年沒有獲選就是落選，大家千萬不要誤會。

今年日治、戰後、四級時期奉獻類名人的投票，16名委員出席15人，當選門檻是12票，李來發獲得14票、率先當選；獲得11票的林國輝及10票的葉志仙，則進行第2輪票選，林國輝以12票入堂。職棒時期競技類名人票選，發出56張選票，回收55張，其中4張廢票，彭政閔獲42票，通過門檻，成為入堂名人。

對於票選結果，林華韋表示，謝長亨原本獲得42票，彭政閔得到44票，原本都能入堂，但扣除廢票的圈選，最後謝長亨獲得39票、成為遺珠。林華韋提到，或許現有的辦法還有不足之處，美國和日本也是經過不斷地修正才發展至今，會再邀集專家討論，讓辦法更完整，也希望之後選出的結果能更符合社會期待。

曾任職棒和信鯨總教練的李來發，曾是1984、1988、1992和2004年奧運的台灣隊教練團成員，且是台灣唯一參加4屆奧運的教練。1992年擔任台灣隊總教練，率隊奪下巴塞隆納奧運銀牌。2009年結束職棒工作後，回歸基層深耕15年直到過世，培育無數好手，一生都奉獻給台灣的棒球。

彭政閔自新人球季起，連續19年入選明星賽並先發，且連續15年奪人氣王，是中職首位締造「千安、百轟、200盜」紀錄球員。不僅如此，當年假球事件發生，進場觀眾稀稀落落時，他曾感性喊話：「我們會更努力，讓你們能更信任我們。假如有一天，我們做到了能讓你們重新信任，重新得到你們的支持，希望各位球迷能給我們掌聲和鼓勵。」溫柔又強烈的承諾，至今仍讓球迷感動。

林國輝1963年便擔任省體棒球隊總教練，直到1998年退休，從體專到體育運動大學一路耕耘長達35年，桃李滿天下，並培育出謝明勇、楊賢銘、賴大源、陳献榮等多位先後擔任各級台灣代表隊的總教練。長期研究規則，並擔任裁判和選訓委員，1979年與簡永昌等人受全國棒協委託，編印台灣第1本由全國棒球主管機關發布的正式棒球規則書。1983年受政府徵召，遠赴厄瓜多擔任教練，是台灣棒球外派教練第1人，加上精通日語，在對日和中南美洲棒球交流上，扮演重要角色。

棒球 彭政閔 林華韋

延伸閱讀

中職／南檢與職棒統一獅隊法律宣導第20年 今檢察長主持向球員陳傑憲等開講

棒球／辜仲諒設宴成為「人形立牌」 承諾繼續扮演中華隊最強後盾

棒球／曹錦輝明CPB初登板緊急喊卡 福州海俠解釋延期原因

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

相關新聞

中職／悍將狀元籤喬鄭宗哲還太早 領隊：希望他在MLB有好發展

鄭宗哲在短時間內兩度遭到指定讓渡，下一步動向備受關注，富邦悍將隊握有今年中職選秀狀元籤，領隊陳昭如表示，以他的年紀，還是...

中職／魔神樂變成魔神龍 新球季改披味全龍球衣

味全龍隊今天宣布簽下左投魔神龍（Marcelo Martinez），就是過去效力樂天桃猿隊兩個球季的魔神樂，前年、去年合...

棒球／「這個男人太狠了」！44歲曹錦輝曬訓練帥照 球團還額外發福利

44歲前旅美強投曹錦輝重返投手丘，加盟中國棒球城市聯賽（CPB）福州海俠隊後話題不斷，原本球隊高調以「那個男人，他來了！」為號召，預告他將於1月13日迎來聯賽初登板，但就在先發出賽前夕，福州海俠卻臨時

棒球／2026台灣棒球名人堂 李來發、彭政閔、林國輝入選

台灣棒球名人堂今天發布新聞稿公布2026年新當選名人，中華職棒中信兄弟二軍總教練彭政閔、「台灣體大棒球之父」林國輝、已故...

中職／南檢與職棒統一獅隊法律宣導第20年 今檢察長主持向球員陳傑憲等開講

台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，邀請獅隊全體隊職員參加，由6名主任檢察官與檢察官以性別平等、打擊詐欺...

中職／「一輩子難忘的回憶」 魔神樂發文向桃猿球迷致謝

魔神樂（Marcelo Martinez）去年幫助樂天桃猿隊奇蹟奪冠，但今年賽季將轉戰味全龍隊。譯名改為魔神龍的他今天稍早在社群平台，發文向桃猿球迷致謝。 魔神樂發文寫道，「我想向樂天桃猿球團表

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。