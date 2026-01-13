中職／悍將狀元籤喬鄭宗哲還太早 領隊：希望他在MLB有好發展
鄭宗哲在短時間內兩度遭到指定讓渡，下一步動向備受關注，富邦悍將隊握有今年中職選秀狀元籤，領隊陳昭如表示，以他的年紀，還是希望他在大聯盟有好的發展。至於是否藉由這支狀元籤，提前與旅外好手展開接洽，她表示，「不管旅外或國內優秀選手，我們都會持續關注、掌握選手動態。」
鄭宗哲去年首度站上大聯盟舞台，在海盜隊共留下3場、7打席出賽，吞下3次三振，首安尚未出爐。他在去年12月底遭到海盜DFA，由光芒隊從讓渡名單撿走，今天再度遭到DFA，如今可能再度面臨轉換東家，或是下放小聯盟、直接釋出。
消息一出，湧現許多呼喚悍將的留言，全因悍將握有今年選秀狀元籤。陳昭如對此表示，目前離選秀還有一段時間，對於旅外、國內優秀選手都會持續評估與關注。
悍將前一支狀元籤提前鎖定張育成，讓當時仍旅美的他宣告返台，而他當時年紀為28歲。「我覺得真的有點早。」陳昭如也提到，鄭宗哲目前的年紀相對年輕，仍希望他在大聯盟有好的發展，「目前有些努力在旅外發展的選手，還是希望他們有好的發展。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言