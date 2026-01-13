快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲。報系資料照
鄭宗哲。報系資料照

鄭宗哲在短時間內兩度遭到指定讓渡，下一步動向備受關注，富邦悍將隊握有今年中職選秀狀元籤，領隊陳昭如表示，以他的年紀，還是希望他在大聯盟有好的發展。至於是否藉由這支狀元籤，提前與旅外好手展開接洽，她表示，「不管旅外或國內優秀選手，我們都會持續關注、掌握選手動態。」

鄭宗哲去年首度站上大聯盟舞台，在海盜隊共留下3場、7打席出賽，吞下3次三振，首安尚未出爐。他在去年12月底遭到海盜DFA，由光芒隊從讓渡名單撿走，今天再度遭到DFA，如今可能再度面臨轉換東家，或是下放小聯盟、直接釋出。

消息一出，湧現許多呼喚悍將的留言，全因悍將握有今年選秀狀元籤。陳昭如對此表示，目前離選秀還有一段時間，對於旅外、國內優秀選手都會持續評估與關注。

悍將前一支狀元籤提前鎖定張育成，讓當時仍旅美的他宣告返台，而他當時年紀為28歲。「我覺得真的有點早。」陳昭如也提到，鄭宗哲目前的年紀相對年輕，仍希望他在大聯盟有好的發展，「目前有些努力在旅外發展的選手，還是希望他們有好的發展。」

中職選秀 鄭宗哲 大聯盟

中職／悍將狀元籤喬鄭宗哲還太早 領隊：希望他在MLB有好發展

鄭宗哲在短時間內兩度遭到指定讓渡，下一步動向備受關注，富邦悍將隊握有今年中職選秀狀元籤，領隊陳昭如表示，以他的年紀，還是...

中職／魔神樂變成魔神龍 新球季改披味全龍球衣

味全龍隊今天宣布簽下左投魔神龍（Marcelo Martinez），就是過去效力樂天桃猿隊兩個球季的魔神樂，前年、去年合...

棒球／「這個男人太狠了」！44歲曹錦輝曬訓練帥照 球團還額外發福利

44歲前旅美強投曹錦輝重返投手丘，加盟中國棒球城市聯賽（CPB）福州海俠隊後話題不斷，原本球隊高調以「那個男人，他來了！」為號召，預告他將於1月13日迎來聯賽初登板，但就在先發出賽前夕，福州海俠卻臨時

中職／南檢與職棒統一獅隊法律宣導第20年 今檢察長主持向球員陳傑憲等開講

台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，邀請獅隊全體隊職員參加，由6名主任檢察官與檢察官以性別平等、打擊詐欺...

中職／「一輩子難忘的回憶」 魔神樂發文向桃猿球迷致謝

魔神樂（Marcelo Martinez）去年幫助樂天桃猿隊奇蹟奪冠，但今年賽季將轉戰味全龍隊。譯名改為魔神龍的他今天稍早在社群平台，發文向桃猿球迷致謝。 魔神樂發文寫道，「我想向樂天桃猿球團表

日職／有原航平穿「74號」很罕見！日媒點名陳偉殷穿過

日本火腿隊今天為有原航平舉辦加盟記者會，他確定改穿「74」號球衣，原本穿74號的二軍教練岩舘学改穿84號。 日職70多號球衣通常是教練團穿，有原選擇74號可說是相當罕見，也成為討論話題。有原笑著

