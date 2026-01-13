中職／南檢與職棒統一獅隊法律宣導第20年 今檢察長主持向球員陳傑憲等開講

台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，邀請獅隊全體隊職員參加，由6名主任檢察官與檢察官以性別平等、打擊詐欺、反毒、拒賭等議題，以分組搶答輔以解說方式，進行法治教育，讓隊長陳傑憲等球員除了在球場上賣力表現外，認知到正確的法律觀念。

今年是台南地檢署與中華職棒統一獅球隊合作進行法律宣導第20年，南檢依循法務部及運動部政策指示，今天上午在地檢署9樓大禮堂舉辦「獅法英雄 自律自強 2026 中華職棒統一獅隊法治教育」，由檢察長鍾和憲穿上統一獅隊的球服主持。

南檢今天邀請高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南地方法院法官陳本良，中華職棒大聯盟由副秘書長王惠民與統一獅隊總經理蘇泰安以及統一獅隊包括總教練林岳平、隊長陳傑憲等全體隊職員參加，另台南市警察局、台南市衛生局均派員參與。

黃玉垣致詞表示，棒球是台灣的國球，球員肩負著引領台灣向上的力量，也是所有國人的希望所在；今日的法治宣導代表檢察署及所有協力單位作為球員最堅強的後盾與最支持的力量，期待大家攜手打造優質良好的職棒環境，引領台灣持續向上。

鍾和憲指出，身為資深球迷，期許球員能作為獅法英雄，成為眾人的表率，並在新的球季都能有最傑出表現，最終以總冠軍的身分前進總統府；南檢表示，地檢署長年舉辦職棒法治教育及參與監賽，希望提供職業球員重要的法律基本觀念，以及維護公平、公正的職棒賽事。

陳本良、王惠民與蘇泰安均提醒球員要注意防範新興的「線上賭博遊戲模式」，球員若涉及不法，除可能面臨嚴峻的司法調查，也會引起社會各界關注，甚至導致球員、球團及中華職棒聯盟形象均受到傷害；期盼透過南檢法治教育課程，讓正確法律觀念深植到每位球員及職員身上。

南檢今天指派主任檢察官王聖豪、錢鴻明，檢察官許華偉、李佳潔、邱瀞慧、楊振岳，以性別平等、打擊詐欺、反毒、拒賭等議題，用「獅法達人認證賽」分組搶答並輔以檢察官解說方式，進行法治教育，期許我國職棒能在公平清新的比賽環境中持續帶給國人正面的力量。