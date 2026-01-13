快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

中職／南檢與職棒統一獅隊法律宣導第20年 今檢察長主持向球員陳傑憲等開講

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
檢察官邱瀞慧解說後，與統一獅隊球員合影。記者袁志豪／翻攝
檢察官邱瀞慧解說後，與統一獅隊球員合影。記者袁志豪／翻攝

台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，邀請獅隊全體隊職員參加，由6名主任檢察官與檢察官以性別平等、打擊詐欺、反毒、拒賭等議題，以分組搶答輔以解說方式，進行法治教育，讓隊長陳傑憲等球員除了在球場上賣力表現外，認知到正確的法律觀念。

今年是台南地檢署與中華職棒統一獅球隊合作進行法律宣導第20年，南檢依循法務部及運動部政策指示，今天上午在地檢署9樓大禮堂舉辦「獅法英雄 自律自強 2026 中華職棒統一獅隊法治教育」，由檢察長鍾和憲穿上統一獅隊的球服主持。

南檢今天邀請高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南地方法院法官陳本良，中華職棒大聯盟由副秘書長王惠民與統一獅隊總經理蘇泰安以及統一獅隊包括總教練林岳平、隊長陳傑憲等全體隊職員參加，另台南市警察局、台南市衛生局均派員參與。

黃玉垣致詞表示，棒球是台灣的國球，球員肩負著引領台灣向上的力量，也是所有國人的希望所在；今日的法治宣導代表檢察署及所有協力單位作為球員最堅強的後盾與最支持的力量，期待大家攜手打造優質良好的職棒環境，引領台灣持續向上。

鍾和憲指出，身為資深球迷，期許球員能作為獅法英雄，成為眾人的表率，並在新的球季都能有最傑出表現，最終以總冠軍的身分前進總統府；南檢表示，地檢署長年舉辦職棒法治教育及參與監賽，希望提供職業球員重要的法律基本觀念，以及維護公平、公正的職棒賽事。

陳本良、王惠民與蘇泰安均提醒球員要注意防範新興的「線上賭博遊戲模式」，球員若涉及不法，除可能面臨嚴峻的司法調查，也會引起社會各界關注，甚至導致球員、球團及中華職棒聯盟形象均受到傷害；期盼透過南檢法治教育課程，讓正確法律觀念深植到每位球員及職員身上。

南檢今天指派主任檢察官王聖豪、錢鴻明，檢察官許華偉、李佳潔、邱瀞慧、楊振岳，以性別平等、打擊詐欺、反毒、拒賭等議題，用「獅法達人認證賽」分組搶答並輔以檢察官解說方式，進行法治教育，期許我國職棒能在公平清新的比賽環境中持續帶給國人正面的力量。

台南市警察局、台南市毒品危害防制中心亦均派員設立宣導攤位，與球員進行反酒駕、反毒、反詐騙等主題有獎徵答，並贈送宣導品，透過生動活潑的方式向統一獅隊全體隊職員說明生活中可能遇到的涉法陷阱，期盼所有球員能恪遵法律，讓我國職棒賽事能在公平、公正環境下進行。

高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣致詞，期待球隊攜手打造優質良好的職棒環境，引領台灣持續向上。記者袁志豪／翻攝
高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣致詞，期待球隊攜手打造優質良好的職棒環境，引領台灣持續向上。記者袁志豪／翻攝
檢察官李佳潔解說後，與統一獅隊球員合影。記者袁志豪／翻攝
檢察官李佳潔解說後，與統一獅隊球員合影。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，邀請獅隊全體隊職員參加。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，邀請獅隊全體隊職員參加。記者袁志豪／翻攝
台南市衛生局設立宣導攤位，與統一獅隊球員有獎問答。記者袁志豪／翻攝
台南市衛生局設立宣導攤位，與統一獅隊球員有獎問答。記者袁志豪／翻攝
檢察官許華偉解說後，與統一獅隊球員合影。記者袁志豪／翻攝
檢察官許華偉解說後，與統一獅隊球員合影。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，檢察長鍾和憲穿上統一獅隊的球服主持。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，檢察長鍾和憲穿上統一獅隊的球服主持。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局設立宣導攤位，與隊長陳傑憲等球員進行反酒駕、反毒、反詐騙等主題有獎徵答。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局設立宣導攤位，與隊長陳傑憲等球員進行反酒駕、反毒、反詐騙等主題有獎徵答。記者袁志豪／翻攝
檢察官楊振岳解說後，與統一獅隊球員合影。記者袁志豪／翻攝
檢察官楊振岳解說後，與統一獅隊球員合影。記者袁志豪／翻攝

統一獅 中華職棒 陳傑憲

延伸閱讀

經典賽／中華隊43人集訓名單疑流出 旅外19人領銜、5名20歲投手成焦點

啦啦隊實境秀找來陳傑憲收官 黃鐙輝看著菜鳥仔就像在看自己女兒長大

中職／3強打挑戰0.344神紀錄 王柏融用2年已打88折、林立後勢看漲

體育運動精英獎 曾豪駒獲最佳教練獎與陳傑憲獲最佳男運動員獎

相關新聞

中職／魔神樂變成魔神龍 新球季改披味全龍球衣

味全龍隊今天宣布簽下左投魔神龍（Marcelo Martinez），就是過去效力樂天桃猿隊兩個球季的魔神樂，前年、去年合...

棒球／「這個男人太狠了」！44歲曹錦輝曬訓練帥照 球團還額外發福利

44歲前旅美強投曹錦輝重返投手丘，加盟中國棒球城市聯賽（CPB）福州海俠隊後話題不斷，原本球隊高調以「那個男人，他來了！」為號召，預告他將於1月13日迎來聯賽初登板，但就在先發出賽前夕，福州海俠卻臨時

中職／南檢與職棒統一獅隊法律宣導第20年 今檢察長主持向球員陳傑憲等開講

台南地檢署今天舉辦2026中華職棒統一獅隊法治教育，邀請獅隊全體隊職員參加，由6名主任檢察官與檢察官以性別平等、打擊詐欺...

中職／「一輩子難忘的回憶」 魔神樂發文向桃猿球迷致謝

魔神樂（Marcelo Martinez）去年幫助樂天桃猿隊奇蹟奪冠，但今年賽季將轉戰味全龍隊。譯名改為魔神龍的他今天稍早在社群平台，發文向桃猿球迷致謝。 魔神樂發文寫道，「我想向樂天桃猿球團表

日職／有原航平穿「74號」很罕見！日媒點名陳偉殷穿過

日本火腿隊今天為有原航平舉辦加盟記者會，他確定改穿「74」號球衣，原本穿74號的二軍教練岩舘学改穿84號。 日職70多號球衣通常是教練團穿，有原選擇74號可說是相當罕見，也成為討論話題。有原笑著

棒球／辜仲諒設宴成為「人形立牌」 承諾繼續扮演中華隊最強後盾

台灣棒球去年在國際賽事表現頗有斬獲，中華棒球協會理事長辜仲諒最近特別設宴感謝中華隊努力為國爭光，現場球員與教練爭相與這位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。