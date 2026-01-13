中職／「一輩子難忘的回憶」 魔神樂發文向桃猿球迷致謝

魔神樂（Marcelo Martinez）去年幫助樂天桃猿隊奇蹟奪冠，但今年賽季將轉戰味全龍隊。譯名改為魔神龍的他今天稍早在社群平台，發文向桃猿球迷致謝。

魔神樂發文寫道，「我想向樂天桃猿球團表達最深的感謝，謝謝你們給我機會在中華職棒展開職業生涯。過去兩年與隊友、教練團、工作人員、最重要的球迷一起度過，都是我一輩子難以忘懷的回憶。上季拿下總冠軍，對我和我的家人來說是很珍貴的經歷。球迷讓這一切變如此美好，你們的支持將永遠留在我心中，占有特別重要的位置。謝謝大家，真的感謝這一切！」

去年例行賽魔神樂先發25場、13勝8敗、158局，防禦率2.51。季後挑戰賽1場先發、1場後援，總計7.1局只失2分。台灣大賽先發2場，12局只失1分，是桃猿能奪下冠軍的大功臣。