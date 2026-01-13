日職／有原航平穿「74號」很罕見！日媒點名陳偉殷穿過

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有原航平。截圖自日本火腿隊官方X
有原航平。截圖自日本火腿隊官方X

日本火腿隊今天為有原航平舉辦加盟記者會，他確定改穿「74」號球衣，原本穿74號的二軍教練岩舘学改穿84號。

日職70多號球衣通常是教練團穿，有原選擇74號可說是相當罕見，也成為討論話題。有原笑著解釋穿74號的原因，「想用一個從來沒人穿過的號碼，重新出發。這是球團提議的號碼之一，當時也有90幾號的選項，但74號最對感覺。我有特地聯絡原本穿74號的岩舘教練，也小小表達謝意。」

日媒「中日體育」指出，火腿隊史除了教練外，曾穿過74號的選手只有1980年的花増幸二。近期穿過74號的例子包含2004年中日龍隊台灣左投陳偉殷、2011年樂天隊桑契斯、1996和97年廣島隊洋將索里安諾、1991和92年養樂多隊松元秀一郎、1988到90年加世田美智久。

有原離開軟銀鷹隊轉戰火腿，第一時間令外界感到震驚，有原談到轉隊的理由，「球團不斷告訴我，明年以奪冠為目標，也強調我是不可或缺的戰力，這份心意真的讓我很感動。」

有原透露目前還沒有和火腿監督新庄剛志面對面聊過，但已收到不少鼓勵的話。新庄剛志也指定他擔任主場開幕戰先發，「真的很開心，想好好準備。我也希望能多嘗試中5日登板。」

有原航平 日職 陳偉殷

