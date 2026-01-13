棒球／辜仲諒設宴成為「人形立牌」 承諾繼續扮演中華隊最強後盾

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華棒球協會舉行「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，理事長辜仲諒承諾繼續扮演中華隊最強後盾。圖／中華棒球協會提供
台灣棒球去年在國際賽事表現頗有斬獲，中華棒球協會理事長辜仲諒最近特別設宴感謝中華隊努力為國爭光，現場球員與教練爭相與這位棒界大家長合照留念，辜仲諒也來者不拒，彷彿「人形立牌」，場面溫馨熱絡，彼此閒話家常、暢聊棒球經，展現棒球大家庭的團結精神。

辜仲諒11日設宴，剛接任中華奧會主席的蔡家福全程參與，表示對棒球大家庭一家人的精神深感敬佩。

回顧去年國際賽戰果，各級中華隊一共拿下一金四銀一銅，辜仲諒不忘勉勵各級中華隊選手持續精進球技，為國家爭取最高榮譽，「你們是台灣的驕傲」，也特別鼓勵U15中華隊小球員堅持棒球路，成為台灣棒球的中流砥柱，未來入選U18國手，「我的牛排等你們！」他承諾繼續扮演中華隊最強後盾，共同朝世界排名第一的目標邁進。

辜仲諒也提及「世界全壘打王」王貞治先生的棒球哲學，強調球要打好，首先要學會做人，棒球是團體運動，因此人和很重要，只要人和就有團隊默契、革命情感，團結一致球就打得好。

中華棒球協會舉行「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，理事長辜仲諒承諾繼續扮演中華隊最強後盾。圖／中華棒球協會提供
各級中華隊在去年國際賽屢傳捷報，囊括U15亞洲盃棒球賽冠軍、U18世界盃棒球賽季軍、亞洲棒球錦標賽亞軍、亞洲盃女子棒球錦標賽亞軍，以及五人制棒球亞洲盃亞軍、世界盃亞軍，世界排名目前穩居第2。去年掌亞錦賽中華隊兵符、今年名古屋亞運中華隊總教練湯登凱感謝辜仲諒用心投入棒球，長期串聯基層與職業棒球，提供教練、球員完善的訓練環境，讓中華隊選手無後顧之憂征戰國際棒壇。

湯登凱說「以前國際賽較少人關心，但辜理事長總會親臨現場為選手加油，球員們打球的心情比較不一樣。」

辜仲諒長期關心各級台灣棒球發展，國際賽後都會自掏腰包請中華隊大啖燒肉、牛排，歲末年終亦不忘慰勞教練、選手與後勤團隊的一年來的付出與努力。棒協11日舉行「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，席開15桌，邀請U15亞洲盃、五人制棒球、亞錦賽、亞洲盃女子棒球錦標賽中華隊全體成員、新任中華奧會主席蔡家福，以及中華棒協理監事等140多位棒球人齊聚一堂，不僅象徵台灣棒球星光熠熠，也預祝中華隊在新的一年旗開得勝。

棒球 中華隊 蔡家福

