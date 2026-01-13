棒球／「這個男人太狠了」！44歲曹錦輝曬訓練帥照 球團還額外發福利

44歲前旅美強投曹錦輝重返投手丘，加盟中國棒球城市聯賽（CPB）福州海俠隊後話題不斷，原本球隊高調以「那個男人，他來了！」為號召，預告他將於1月13日迎來聯賽初登板，但就在先發出賽前夕，福州海俠卻臨時宣布，曹錦輝的首度亮相將延後。

福州海俠隊12日下午發布公告指出，基於狀態調整需求，決定延後曹錦輝的首次登板時間，希望他能在身體與投球狀況都達到最佳水準後再踏上賽場。球隊也強調，後續相關出賽安排，將透過官方管道第一時間對外說明，懇請球迷給予理解與耐心。

對於登板延期，曹錦輝本人也迅速做出回應。他在個人社群平台分享訓練照片，並透過小編留言表示，自己正全力調整狀態，目標是以「100%狀態」迎接比賽，因此原訂的先發時間才會順延，待確定出賽日期後，會提前向球迷公布。

雖然暫時無法在場上看到曹錦輝投球，不過福州海俠也透露，他仍將現身球場與球迷互動，包含簽名與合照，讓期待已久的球迷不至於撲空。

儘管後續生涯充滿爭議，也曾引發許多人的怒火，但看到小曹認真訓練積極備戰準備重返投手丘，不少球迷還是紛紛留言鼓勵。「這個男人太狠了太猛了，這年紀還可以飆到近150，真的是天生的棒球鬼才」、「隨時準備好自己的男人、為了棒球而活的人」、「是不是練法練錯了！不是要用賣麵訓練腕力嗎？！像茂野摺紙一樣」、「加油！難得又有舞台可以發揮，期待你的強投表現」、「還能看到曹錦輝投球是種幸福」、「我看好投出無安打比賽」

曹錦輝是台灣史上首位登上美國職棒大聯盟的投手，2003年效力科羅拉多落磯隊寫下歷史，之後曾轉戰洛杉磯道奇與堪薩斯市皇家。2008年返台加盟兄弟象後，隔年捲入「黑象事件」而遭球隊開除，並被中華職棒聯盟宣告永久不錄用。儘管最終獲不起訴處分，他的職棒生涯仍因此急轉直下。不過曹錦輝並未就此消失，2015年曾再度披上道奇戰袍重返大聯盟，並於2017年正式宣布退休。

退休後，曹錦輝投入棒球教學與培訓工作，長期維持自主訓練，近期更被拍到仍能投出超過150公里的火球，狀況引發外界熱議。事實上，在CPB聯賽開打前，就多次傳出他有意加入，但由於聯賽設有選秀球員月薪上限，與曹錦輝的待遇期待有所落差，雙方協調一段時間後，直到聯賽開打約兩週，才拍板確定他落腳福州海俠。

如今，曹錦輝雖然暫緩登板，但他的回歸依舊是CPB聯賽最受矚目的焦點之一。球迷也只能再多等一會兒，期待這位話題性與實力兼具的老將，以最佳狀態正式踏上賽場。