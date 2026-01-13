中職／悍將8位外籍教練超大團 一、二軍皆外籍主帥寫史上第二例

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊公布完整教練團名單。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布完整教練團名單，確認一軍、二軍都由日籍教練執掌兵符，這是中職史上第二隊一、二軍都是外籍教頭，過去唯一案例為2017年中信兄弟隊，一軍史耐德、二軍大威都是美籍教頭。

悍將新球季一軍主帥為後藤光尊，二軍則是酒井忠晴出任大位，悍將球團表示，今年希望借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練們互相搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，期望透過完整的教練團系統，持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力建設更穩固的基礎，迎接新球季的挑戰。

一、二軍都是外籍教頭，放眼中職歷史罕見，不含代理在內，過去唯一一例出現在2017年兄弟，史耐德該年成為兄弟一軍教頭，大威則從2016年起負責二軍帶隊，直到2017年球季後離開。

兄弟當年一軍外籍教練有總教練史耐德、投手教練銳威、客座打擊教練克魯茲，二軍投手則有總教練大威、投手教練霍爾、打擊教練雷神、客座投捕教練史騰、客座體能教練馬蓋瑞，合計8名外籍教練，但若扣掉短期客座則為5人。

悍將本季合計8位外籍教練都是全職教練，包括一軍總教練後藤光尊、首席兼打擊教練森野将彦、捕手教練的山哲也、體能統籌教練根本淳平，二軍則有總教練酒井忠晴、投手教練島﨑毅、基地復健兼投手育成部門教練福永春吾，以及打擊教練鮑伊。

