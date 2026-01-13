中職／悍將公布完整教練團名單 高國輝升任一軍打擊教練

富邦悍將隊完成新球季教練團布局，除日前已公布一軍總教練將由日籍教練後藤光尊出任之外，整體教練團任務分配及調整亦完成，二軍總教練將由日籍教練酒井忠晴擔任，並邀請選手時期曾以測試洋將身份加入悍將的福永春吾，擔任基地投手育成及復健部門教練。

悍將球團表示，今年希望借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練們互相搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，期望透過完整的教練團系統，持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力建設更穩固的基礎，迎接新球季的挑戰。

悍將2026年一軍由後藤光尊領軍，首席教練由日籍教練森野将彦擔任，森野教練同時兼任打擊教練、高國輝升任一軍打擊教練，投手教練由許銘傑續任，林正豐升任一軍牛棚教練，捕手教練則由經驗豐富的日籍教練的山哲也擔任。內野守備兼跑壘教練葉竹軒、外野守備兼跑壘教練詹智堯，體能訓練部分由根本淳平升任體能統籌教練，並與杜正文教練配合協助選手在整季賽程中維持良好體能狀態。

二軍方面，總教練由酒井忠晴擔任，同時負責指導內野守備，投手教練團由島﨑毅與郭勇志共同組成，負責投手養成與比賽調度；打擊教練則由陳品捷與美籍教練鮑伊分工合作，協助年輕野手建立穩定打擊機制。守備與跑壘訓練方面，由施金典擔任內野教練，外野教練則由今年球季引退的林哲瑄接任；捕手教練為黃浩然，體能訓練則由陳柏穎與劉保賢共同執行，全面強化二軍選手比賽基礎與實戰銜接能力。

執行副領隊林威助表示，新球季同步整合基地復健與育成體系，由日籍教練福永春吾擔任基地復健兼投手育成部門教練，專責投手傷後回歸與長期養成規劃；基地野手打擊教練蔡建偉、基地野手守備教練徐育澄，協助傷後復健球員及年輕球員逐步累積能力。

在教練團人員調整方面，球團與陳連宏、林琨笙及廖剛池三位教練合約期滿後不續約，富邦悍將感謝三位教練過去在球隊期間的付出與貢獻，並祝福其未來生涯發展一切順利。

悍將球團表示，悍將已經於1月3日起展開由年輕球員參與的重訓體能營，並於1月20日全員展開新球季春訓，2月4日舉辦開訓典禮，共同迎接新球季的到來。

富邦悍將隊公布完整教練團名單。圖／富邦悍將隊提供