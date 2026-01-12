快訊

雷虎科技發重訊喊告網紅Cheap 駁斥影片內容「追究到底」

大專棒球聯賽／陳柏儒超前3分砲 台體率先晉4強

中央社／ 台北12日電
台灣體大陳柏儒。大專體總提供
台灣體大陳柏儒。大專體總提供

大專棒球聯賽（公開一級）複賽台灣體大今天與台東大學交手，5局兩隊平手局面，台體陳柏儒敲出超前比數3分砲，幫助球隊取得領先，台體終場以9比4拿下複賽第5勝，率先晉4強。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台灣體大今天與台東大學4局打完2比2僵持不下，台體5局上高昱希率先敲出安打，鄭鈞澤選到保送上壘，陳柏儒開轟、一棒3分幫助球隊取得領先。

台體6局上再靠著柯皓鈞二壘打添分，9局上攻勢再起，抓準對方投手群控球有狀況，靠著接連四壞保送、觸身球保送、高飛犧牲打、安打攻勢串聯，單局再添3分保險分。

台體先發投手秦琮恩投3.1局失掉2分非責失分、無關勝敗，李睿騰中繼投2局，失掉2分也都非責失分，黃子睿、朱柏翰依序登板，都沒有再失掉分數，李睿騰為勝投。

台體大二野手陳柏儒今天先發扛3棒、守右外野，5局敲出超前比數全壘打，6局選到四壞保送上壘，單場3打點、為勝利打點，獲選單場MVP。

陳柏儒表示，5局上場一開始教練是下達短打戰術，但是觀察投手狀況後積極攻擊，很開心有好的結果，升上大學後球隊很重視重量訓練課表，提升長打能力也是目標。

