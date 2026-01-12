木棒聯賽／普門鄭品紳更自信再拚青棒國手 增兩球路豐富配球

普門中學投手鄭品紳今天出席高中木棒聯賽記者會，去年U18世界盃培訓收穫多，明白需要更自信，今年想把握機會再拚青棒國手，近期多練兩種不同球路豐富配球，畢業目標盼挑戰旅外。

投手鄭品紳今天代表普門中學出席高中木棒聯賽開賽記者會，喊話要拚進4強。鄭品紳目前最快球速可投到約151公里，是球隊主力投手，去年也有被選入U18世界盃棒球賽培訓名單，但最後沒有留在正選名單中。

鄭品紳表示，U18世界盃培訓階段無論心態、技術都有很大收穫，培訓隊中的投手教練提醒，他的力量很大，但容易亂用力，經過教練協助調整，投球更輕鬆、球質也明顯變好。

鄭品紳分享，在培訓隊中常與平鎮高中投手何樺、大溪高中投手賴謙凡聊天，一開始會擔心被刷掉，但兩人心態很正面，鼓勵他可以被選入培訓隊就代表有一定能力，就算最後沒有留在名單中也不要否定自己，讓他更明白原來一直缺少的是自信。

去年雖然沒有留在最後正選名單中，但鄭品紳有持續關注台灣隊出賽，也刺激他今年想要繼續拚，把握機會爭取青棒國手資歷。

鄭品紳透露，近期有多練新球路，除了原本的橫掃球（sweeper）和指叉變速球外，有多練圈指變速球，先前美職體系球探和美國大學教練有到普門辦訓練營，建議他多練縱向球路，因此再新增縱向的滑球、豐富配球。

高中木棒聯賽1/24開打 41隊爭冠「進攻山巔」

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事將於24日開打，41所高中球隊爭冠，賽事口號為「進攻山巔」，上屆冠軍平鎮高中挑戰連霸、力拚隊史第7冠。

高中木棒聯賽第一階段賽事將於24日在高雄市、屏東縣的8個球場點燃戰，今天舉行開賽記者會，喊出年度口號「進攻山巔」，期許每一支球隊，在面對高中棒球的最高山巔，都展現出最好的團隊，勇於秀出自我，兄弟齊心往山頂邁進。

今天記者會邀請參賽球隊球員代表上台，發表今年度各隊的「進攻山巔」宣言，上屆冠軍平鎮高中由隊長邱文佑代表，喊話要連霸，上屆亞軍穀保家商代表為隊長張乙安，也喊出要奪冠目標。

高中棒球聯賽開辦30年以來，作為國內外棒球選手培育的搖籃，優秀的選手不計其數，尤其近年青棒以上國際賽事佳績頻傳，其多數教練及球員均經過高中棒球聯賽的洗禮，聯賽早已成為台灣棒球的根。

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬出席記者會勉勵學弟，不要害怕跌倒、勇於面對失敗，更要努力去突破自己，才能帶領球隊邁向巔峰，爭取佳績。

自110學年度開始，除了既有的個人獎項及團體獎盃，為鼓勵團隊合作，爭取團隊及個人榮譽，增加了前8名教練及球員個人獎牌，本屆大會的「投手MVP」及「野手MVP」，同樣可獲得台灣美津濃價值新台幣5萬元的產品贊助。

木棒聯賽共分4階段舉行，1月24日起第一階段開打，2月6日起將進行第二階段賽事，24強球隊將於2月10日起展開最後兩個階段的賽事，本學年度的冠軍戰將於2月28日於嘉義市立棒球場舉行，穀保家商手握7冠是目前各隊最多，平鎮高中上屆拿下隊史木棒聯賽第6冠。