木棒聯賽／目標最佳十人 邱文佑心意已定高中畢業投入選秀

高中木棒聯賽將於1月24日開打，身為衛冕軍的平鎮高中將挑戰隊史第七冠，擔任隊長的內野手邱文佑目標最佳十人，也宣告畢業後就會投入中職選秀，「我從小到大的目標，就是高中畢業就選秀。」

木棒聯賽今年將在高雄市、屏東縣的八個球場點燃戰火，來自全國41所高中棒球菁英，將在球場上爭奪冠軍榮耀，今年度口號「進攻山巔」則是期許每一隊球隊，在面對高中棒球的最高山巔，都展現出最好的團隊，勇於秀出自我，兄弟齊心往山頂邁進。

今天記者會現場邀請所有參賽球隊選手代表上台發表今年度各隊的「進攻山巔」宣言，平鎮高中今年將挑戰二連霸、隊史第七冠，若能實現將追上穀保家商的七冠賽會紀錄。

邱文佑在去年9月巨人盃因觸身球造成右手食指受傷，休息約3個月，也因此缺席黑豹旗，他在12月的NIKE訓練營和台日高中交流賽都有不俗表現，他笑說：「可能因為太久沒有打球，剛回歸，對棒球特別熱情，訓練調整都比以往更認真，黑豹旗沒有實際下去幫忙，很想上去表現、想為球隊貢獻。」

對於今年木棒聯賽目標，他說希望可以拿到最佳十人，「去年只有拿到打擊獎，希望打擊可以維持，在守備上有更多貢獻，讓自己成績更好一點。」今年擔任隊長，他認為不是壓力，「因為我的個性本來就是滿喜歡做領袖，反而讓我更可以做自己，我不喜歡讓別人來帶我去做事情，我比較喜歡我帶隊友，這樣我在球場上會比較放鬆、比較自在，我對自己滿嚴格，很多事情比較高標準看待。」