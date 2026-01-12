快訊

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

經典賽／重申43人名單不公布 楊清瓏：共同默契與決議

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
世界棒球經典賽（WBC）中華隊總教練曾豪駒（右）與中職秘書長楊清瓏。中央社
世界棒球經典賽（WBC）中華隊總教練曾豪駒（右）與中職秘書長楊清瓏。中央社

中華隊15日將在國訓中心展開集訓，43人名單維持不亮牌，中職聯盟秘書長楊清瓏重申，不會公布培訓名單，「請各位開訓當天來現場看。」

經典賽正選名單為30人，中華隊不公布43人名單，是因這本來就不是一份固定名單，中職會長蔡其昌近日受訪也提到這是一份「動態」名單，因應各種狀況持續在變動，其中又以美職體系選手的變數較大，選手有參賽意願之餘，中職聯盟還需透過美國職棒大聯盟與母隊、球員工會接洽確認，包括報到時間、使用限制等事項，必須全數完成才能列入參賽名單。

今天因有媒體揭露一份詳列43人的名單，掀起各界熱議，楊清瓏表示，歷年來共同默契和決議都是不公布培訓名單，對於15日將有多少人報到，同樣回應「沒辦法回答」。

他表示，選訓委員有名單、哪些人會何時報到，這些都是內部知道，但聯盟不會主動公布，當天到現場就會知道有哪些人。

中職 中華隊 楊清瓏

延伸閱讀

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

經典賽／少了鄧愷威雖有點遺憾 蔡其昌：挑43人就有這樣的預期

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

經典賽／鄧愷威證實辭退中華隊！理解球迷可能會有失望

相關新聞

經典賽／重申43人名單不公布 楊清瓏：共同默契與決議

中華隊15日將在國訓中心展開集訓，43人名單維持不亮牌，中職聯盟秘書長楊清瓏重申，不會公布培訓名單，「請各位開訓當天來現...

木棒聯賽／古林睿煬最難忘高二奪冠 「沒人記得第二是誰」

114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽將於1月24日起開打，今天舉辦記者會，旅日投手古林睿煬擔任嘉賓出席，回想自己的木棒聯賽...

棒球／棒協舉辦感恩餐會 中華奧會主席蔡家福期勉再創佳績

中華奧會新任主席蔡家福今天出席中華民國棒球協會舉辦的「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，向各級中華代表隊選手、教練團...

棒球／林益全「5割男」虐菜太閃耀 妻子MVP應援舞添話題

前中職強打「神全」林益全在中國城市棒球聯賽（CPB）持續展現火燙手感，在10日晚間上海正大龍出戰廈門海豚的比賽中，擔任第4棒指定打擊的他單場猛敲2支二壘安打、包辦全隊5分中的4分打點，毫無疑問成為贏球

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊正式迎來重量級新援，44歲台灣前旅美投手曹錦輝確定加盟，並已完成註冊手續，將披上71號戰袍出賽。球隊以「那個男人，他來了！」作為宣傳主軸，宣告這名話題性十足的老將加

大專棒球聯賽／林承志沉著攻擊超前安 大專棒球聯賽台體複賽4勝

大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天6局下林承志「沉著攻擊」，敲出超前比數安打，率隊以6比5擊敗國立體大，台體率先搶下複...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。