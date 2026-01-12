經典賽／重申43人名單不公布 楊清瓏：共同默契與決議
中華隊15日將在國訓中心展開集訓，43人名單維持不亮牌，中職聯盟秘書長楊清瓏重申，不會公布培訓名單，「請各位開訓當天來現場看。」
經典賽正選名單為30人，中華隊不公布43人名單，是因這本來就不是一份固定名單，中職會長蔡其昌近日受訪也提到這是一份「動態」名單，因應各種狀況持續在變動，其中又以美職體系選手的變數較大，選手有參賽意願之餘，中職聯盟還需透過美國職棒大聯盟與母隊、球員工會接洽確認，包括報到時間、使用限制等事項，必須全數完成才能列入參賽名單。
今天因有媒體揭露一份詳列43人的名單，掀起各界熱議，楊清瓏表示，歷年來共同默契和決議都是不公布培訓名單，對於15日將有多少人報到，同樣回應「沒辦法回答」。
他表示，選訓委員有名單、哪些人會何時報到，這些都是內部知道，但聯盟不會主動公布，當天到現場就會知道有哪些人。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言