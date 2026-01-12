木棒聯賽／古林睿煬最難忘高二奪冠 「沒人記得第二是誰」

114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽將於1月24日起開打，今天舉辦記者會，旅日投手古林睿煬擔任嘉賓出席，回想自己的木棒聯賽生涯，他說最難忘是奪冠的高二，「誰都想當第一，沒人記得第二是誰。」

木棒聯賽今年度口號「進攻山巔」，期許每一隊球隊在面對高中棒球的最高山巔，都展現出最好的團隊。記者會邀請古林睿煬到場為學弟勉勵，上季在日本職棒火腿隊出賽7場，留下2勝2敗、防禦率3.62成績。雖然季中面臨傷勢，但季後強勢回歸，在高潮系列戰中登板先發取得好成績，記者會現場也鼓勵現場學弟不要害怕跌倒、勇於面對失敗，更要努力去突破自己，才能帶領球隊邁向巔峰，爭取佳績。

古林睿煬以自身經驗分享三個能力的重要性，分別是適應能力、自律能力、調整能力。不論是進入中職的新環境，或是出國面對新的文化，都需要適應能力；自律能力則是不像高中階段有教練盯，進入職業就要自己對自己負責；至於調整能力，古林睿煬說：「失敗很正常，但接受失敗、勇敢再站起來是很難的事。」

回想自己的木棒聯賽經驗，古林睿煬說高一那年自己搞砸了，所以高二壓力相對大一點，「誰都想當第一，沒人會記得第二是誰，第二年就是抱著冠軍的想法去打。」而那年他在冠軍賽擔任先發，平鎮最終拿到隊史首冠。