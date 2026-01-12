快訊

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

木棒聯賽／古林睿煬最難忘高二奪冠 「沒人記得第二是誰」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
古林睿煬出席高中棒球硬式木棒組聯賽記者會。記者余承翰／攝影
古林睿煬出席高中棒球硬式木棒組聯賽記者會。記者余承翰／攝影

114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽將於1月24日起開打，今天舉辦記者會，旅日投手古林睿煬擔任嘉賓出席，回想自己的木棒聯賽生涯，他說最難忘是奪冠的高二，「誰都想當第一，沒人記得第二是誰。」

木棒聯賽今年度口號「進攻山巔」，期許每一隊球隊在面對高中棒球的最高山巔，都展現出最好的團隊。記者會邀請古林睿煬到場為學弟勉勵，上季在日本職棒火腿隊出賽7場，留下2勝2敗、防禦率3.62成績。雖然季中面臨傷勢，但季後強勢回歸，在高潮系列戰中登板先發取得好成績，記者會現場也鼓勵現場學弟不要害怕跌倒、勇於面對失敗，更要努力去突破自己，才能帶領球隊邁向巔峰，爭取佳績。

古林睿煬以自身經驗分享三個能力的重要性，分別是適應能力、自律能力、調整能力。不論是進入中職的新環境，或是出國面對新的文化，都需要適應能力；自律能力則是不像高中階段有教練盯，進入職業就要自己對自己負責；至於調整能力，古林睿煬說：「失敗很正常，但接受失敗、勇敢再站起來是很難的事。」

回想自己的木棒聯賽經驗，古林睿煬說高一那年自己搞砸了，所以高二壓力相對大一點，「誰都想當第一，沒人會記得第二是誰，第二年就是抱著冠軍的想法去打。」而那年他在冠軍賽擔任先發，平鎮最終拿到隊史首冠。

他也勉勵在場的學弟，如果已經做好準備，可以把夢做大、高中畢業就挑戰旅外，如果覺得還有地方需要修正，先進中職、再挑戰旅外也是很好的選擇。

古林睿煬出席高中棒球硬式木棒組聯賽記者會。記者余承翰／攝影
古林睿煬出席高中棒球硬式木棒組聯賽記者會。記者余承翰／攝影
古林睿煬出席高中棒球硬式木棒組聯賽記者會。記者余承翰／攝影
古林睿煬出席高中棒球硬式木棒組聯賽記者會。記者余承翰／攝影

古林睿煬 中職 棒球

延伸閱讀

經典賽／未回應開訓日是否亮相 古林睿煬：到時就知道

日職／古林睿煬、孫易磊新隊友！ 有原航平4年30億重返火腿

經典賽／若孫易磊、古林睿煬入選中華隊 火腿表態支持

日職／感受台日職棒最大差異 古林睿煬舉跑步為例

相關新聞

經典賽／重申43人名單不公布 楊清瓏：共同默契與決議

中華隊15日將在國訓中心展開集訓，43人名單維持不亮牌，中職聯盟秘書長楊清瓏重申，不會公布培訓名單，「請各位開訓當天來現...

木棒聯賽／古林睿煬最難忘高二奪冠 「沒人記得第二是誰」

114學年度高中棒球硬式木棒組聯賽將於1月24日起開打，今天舉辦記者會，旅日投手古林睿煬擔任嘉賓出席，回想自己的木棒聯賽...

棒球／棒協舉辦感恩餐會 中華奧會主席蔡家福期勉再創佳績

中華奧會新任主席蔡家福今天出席中華民國棒球協會舉辦的「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，向各級中華代表隊選手、教練團...

棒球／林益全「5割男」虐菜太閃耀 妻子MVP應援舞添話題

前中職強打「神全」林益全在中國城市棒球聯賽（CPB）持續展現火燙手感，在10日晚間上海正大龍出戰廈門海豚的比賽中，擔任第4棒指定打擊的他單場猛敲2支二壘安打、包辦全隊5分中的4分打點，毫無疑問成為贏球

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊正式迎來重量級新援，44歲台灣前旅美投手曹錦輝確定加盟，並已完成註冊手續，將披上71號戰袍出賽。球隊以「那個男人，他來了！」作為宣傳主軸，宣告這名話題性十足的老將加

大專棒球聯賽／林承志沉著攻擊超前安 大專棒球聯賽台體複賽4勝

大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天6局下林承志「沉著攻擊」，敲出超前比數安打，率隊以6比5擊敗國立體大，台體率先搶下複...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。