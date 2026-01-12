經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

中華隊備戰世界棒球經典賽，將從15日左營國訓中心展開集訓，當天亮相的選手名單將以中職班底為主，旅美體系則多數會在2月28日於日本宮崎會合，好消息是鄭宗哲本身有參與集訓的高度意願，也向球團提出，有機會在第一階段集訓出席。

中華隊不公布43人名單，是因這本來就不是一份固定名單，中職會長蔡其昌近日受訪也提到這是一份「動態」名單，因應各種狀況持續在變動，其中又以美職體系選手的變數較大，選手有參賽意願之餘，中職聯盟還需透過美國職棒大聯盟與母隊、球員工會接洽確認，包括報到時間、使用限制等事項，必須全數完成才能列入參賽名單。

即便15日開訓，也不會有所謂的43人名單公布，而是僅能證實已經報到參與集訓的選手，而近期已返美的旅美選手都不會出席15日開訓，依然不會出現在名單上。

鄭宗哲去年12月受訪時已表態，有意願參戰經典賽，也已獲得母隊同意，儘管當時母隊為海盜隊，如今已轉戰光芒隊，但傳出仍獲得光芒點頭披上國家隊戰袍，且有機會在第一階段集訓就亮相。其餘美職體系選手若未向母隊特別提出且獲得同意，原則上都要到2月28日才能加入團隊。

此外，效力紅雀隊的火球投手林振瑋，雖有參賽意願，但因去年傷勢狀況較多，尚未能獲得母隊放行，因此投下變數。