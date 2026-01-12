快訊

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2026年世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒。 報系資料照
2026年世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒。 報系資料照

中華隊備戰世界棒球經典賽，將從15日左營國訓中心展開集訓，當天亮相的選手名單將以中職班底為主，旅美體系則多數會在2月28日於日本宮崎會合，好消息是鄭宗哲本身有參與集訓的高度意願，也向球團提出，有機會在第一階段集訓出席。

中華隊不公布43人名單，是因這本來就不是一份固定名單，中職會長蔡其昌近日受訪也提到這是一份「動態」名單，因應各種狀況持續在變動，其中又以美職體系選手的變數較大，選手有參賽意願之餘，中職聯盟還需透過美國職棒大聯盟與母隊、球員工會接洽確認，包括報到時間、使用限制等事項，必須全數完成才能列入參賽名單。

即便15日開訓，也不會有所謂的43人名單公布，而是僅能證實已經報到參與集訓的選手，而近期已返美的旅美選手都不會出席15日開訓，依然不會出現在名單上。

鄭宗哲去年12月受訪時已表態，有意願參戰經典賽，也已獲得母隊同意，儘管當時母隊為海盜隊，如今已轉戰光芒隊，但傳出仍獲得光芒點頭披上國家隊戰袍，且有機會在第一階段集訓就亮相。其餘美職體系選手若未向母隊特別提出且獲得同意，原則上都要到2月28日才能加入團隊。

此外，效力紅雀隊的火球投手林振瑋，雖有參賽意願，但因去年傷勢狀況較多，尚未能獲得母隊放行，因此投下變數。

中職 光芒 中華隊

延伸閱讀

經典賽／不予置評外流43人集訓名單 中職聯盟：15日起陸續公布

經典賽／中華隊43人集訓名單疑流出 旅外19人領銜、5名20歲投手成焦點

投手大腕退出！身為12強世界冠軍代表 經典賽中華挑戰更艱難

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

相關新聞

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

中華隊備戰世界棒球經典賽，將從15日左營國訓中心展開集訓，當天亮相的選手名單將以中職班底為主，旅美體系則多數會在2月28...

經典賽／不予置評外流43人集訓名單 中職聯盟：15日起陸續公布

世界棒球經典賽中華隊將在15日高雄左營國訓中心正式開訓，原本傾向不公布的43人集訓名單，今晨經媒體報導出現一份詳列43人...

棒球／棒協舉辦感恩餐會 中華奧會主席蔡家福期勉再創佳績

中華奧會新任主席蔡家福今天出席中華民國棒球協會舉辦的「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，向各級中華代表隊選手、教練團...

棒球／林益全「5割男」虐菜太閃耀 妻子MVP應援舞添話題

前中職強打「神全」林益全在中國城市棒球聯賽（CPB）持續展現火燙手感，在10日晚間上海正大龍出戰廈門海豚的比賽中，擔任第4棒指定打擊的他單場猛敲2支二壘安打、包辦全隊5分中的4分打點，毫無疑問成為贏球

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊正式迎來重量級新援，44歲台灣前旅美投手曹錦輝確定加盟，並已完成註冊手續，將披上71號戰袍出賽。球隊以「那個男人，他來了！」作為宣傳主軸，宣告這名話題性十足的老將加

大專棒球聯賽／林承志沉著攻擊超前安 大專棒球聯賽台體複賽4勝

大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天6局下林承志「沉著攻擊」，敲出超前比數安打，率隊以6比5擊敗國立體大，台體率先搶下複...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。