經典賽／不予置評外流43人集訓名單 中職聯盟：15日起陸續公布

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊。圖／聯合報系資料照片

世界棒球經典賽中華隊將在15日高雄左營國訓中心正式開訓，原本傾向不公布的43人集訓名單，今晨經媒體報導出現一份詳列43人的外流名單，組訓單位中職聯盟對此回應無法評論。

經典賽最終正選名單為30人，中華隊挑選43人展開集訓、觀察選手狀態再從中選才，15日的首波報到球員將以中職選手為班底，預計有25到30名選手出席。

外界關心究竟哪些球員將參與集訓、爭取進入正選名單，中華隊始終沒有正式對外亮牌，僅能從選手個自表態逐一拼湊名單，今天媒體流出一份詳列43人的中華隊名單，掀起球迷熱議。

聯盟表示，選手集訓名單會在15日的開訓日後陸續公布，對於網路上的任何名單資訊均無評論。

