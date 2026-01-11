棒球／棒協舉辦感恩餐會 中華奧會主席蔡家福期勉再創佳績

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華奧會新任主席蔡家福（右二）今天出席中華民國棒球協會舉辦的「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」。圖／中華奧會提供
中華奧會新任主席蔡家福今天出席中華民國棒球協會舉辦的「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，向各級中華代表隊選手、教練團及後勤團隊表達高度肯定與感謝。

蔡家福首先特別感謝辜仲諒理事長推展棒球運動的用心與付出，帶領我國各級棒球隊屢創佳績，為國爭光。

現場U15、U18、女子棒球等各級國家隊選手教練齊聚一堂，氣氛非常熱烈，蔡家福和棒協理事長辜仲亮逐桌打氣鼓勵，充分感受到棒球界的熱情和團結。

蔡家福表示，過去一年各代表隊在國際賽事中全力以赴、屢創佳績，不僅展現我國棒球運動的整體實力，也充分體現團隊合作與奧林匹克精神，為國人帶來榮耀與感動。

蔡家福進一步指出，面對未來國際競技環境日益激烈，中華奧會將持續與各單項協會密切合作，提供必要之行政與資源支持，協助選手安心備戰。並期勉各代表隊持續精進訓練、穩健傳承，為下一階段重要國際賽事做好準備。

蔡家福更期許，中華棒球代表隊能在2026年名古屋亞洲運動會及2028年洛杉磯奧林匹克運動會中延續佳績、再創高峰，持續提升我國在國際體壇之能見度與競爭力。

中華奧會新任主席蔡家福今天出席中華民國棒球協會舉辦的「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」。圖／中華奧會提供
