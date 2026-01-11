棒球／林益全「5割男」虐菜太閃耀 妻子MVP應援舞添話題

前中職強打「神全」林益全在中國城市棒球聯賽（CPB）持續展現火燙手感，在10日晚間上海正大龍出戰廈門海豚的比賽中，擔任第4棒指定打擊的他單場猛敲2支二壘安打、包辦全隊5分中的4分打點，毫無疑問成為贏球功臣，最終率隊以5：0完封對手，不僅中止球隊2連敗，也獲選單場MVP。

此役林益全首打席雖遭三振，但很快在關鍵時刻接管比賽。3局下兩出局、二三壘有人時，他掃出深遠的右外野二壘安打，一棒清空壘包，替上海正大龍先馳得點。第5局擊出內野滾地球出局後，7局下再度在相同的二三壘有人局面登場，林益全彷彿「複製貼上」前一次攻勢，再敲右外野二壘安打，追加2分打點，兩支長打直接灌進4分，徹底拉開比分。

賽後接受訪問時，林益全透露球隊在賽前正處於2連敗低潮，身為資深球員的他特別把大家集合起來鼓舞士氣，「我相信只要大家團結一心，我們就是最強的。」他也表示，這場勝利讓全隊信心大增，希望能成為往後比賽的轉捩點，同時呼籲球迷多多進場，替上海正大龍加油打氣。

數據面上，林益全目前出賽4場，12打數敲6安，其中包含3支二壘安打，累積7分打點，打擊率高達5成，上壘率0.571，攻擊指數1.321，火力輸出在聯盟名列前茅，存在感十足。

此役廈門海豚先發投手由前台鋼雄鷹下勾投手張喜凱掛帥，他主投6局被敲8安、失3分（2分責失），送出7次三振、僅1次保送，仍吞下敗投，不過本季累計11次三振，依舊在聯盟名列前段班，也成為場上另一位台灣焦點人物。

值得一提的是，林益全奪下單場MVP後，他的妻子林家嘉也在社群平台兌現先前「拿到MVP就跳應援舞」的約定，上傳熱舞影片替丈夫慶祝，為這場勝利增添場外話題。