棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

身體穿暖手腳卻冰冷？中醫提醒1處務必保暖及按壓3穴位保養

聯合新聞網／ 綜合報導
曹錦輝確定加入中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊。圖截自微博
中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊正式迎來重量級新援，44歲台灣前旅美投手曹錦輝確定加盟，並已完成註冊手續，將披上71號戰袍出賽。球隊以「那個男人，他來了！」作為宣傳主軸，宣告這名話題性十足的老將加入，最快將於1月13日迎來聯賽首秀，對手為廈門海豚

福州海俠球團指出，原本陣中48號投手張棕幃在訓練過程中受傷，經醫療團隊評估後，確定無法參與本季剩餘賽事。為確保球隊能順利完成賽季，球團依照聯賽規定啟動補強機制，完成新球員註冊，曹錦輝的加盟案也已獲得聯賽組委會審核通過，即日起正式生效。

曹錦輝是台灣棒球史上極具代表性的人物，1999年與科羅拉多落磯隊簽約，2003年升上大聯盟，成為台灣史上首位登上美國大聯盟的投手，並寫下首位在大聯盟擊出安打的台灣球員紀錄。返台後效力兄弟象期間，曾是球隊王牌與高人氣焦點。

不過，他的職業生涯也伴隨巨大爭議。2009年爆發震撼全台的「黑象事件」，曹錦輝捲入調查，雖最終獲不起訴處分，但仍因違反職業道德遭中華職棒除名並永久禁賽。沉寂多年後，他在2015年再度加盟洛杉磯道奇，奇蹟般重返大聯盟舞台，並於2017年宣告退休。

近年曹錦輝持續自主訓練，仍能投出超過150公里的球速，狀態備受外界關注。此次轉戰CPB，被視為他職業生涯又一次重要轉折。加盟福州海俠後，他也將與21歲前統一獅內野手黃勇傳成為隊友，球隊陣容再添台灣元素。

隨著曹錦輝確定披掛上陣，1月13日對上廈門海豚之戰，勢必成為中國城市棒球聯賽本季最受矚目的焦點之一，也讓外界關注這位曾站上大聯盟舞台的台灣投手，能否在全新賽場再寫話題篇章。

