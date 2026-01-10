大專棒球聯賽／林承志沉著攻擊超前安 大專棒球聯賽台體複賽4勝
大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天6局下林承志「沉著攻擊」，敲出超前比數安打，率隊以6比5擊敗國立體大，台體率先搶下複賽第4勝，台體戴昱峰中繼3局拿下勝投。
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天與國立體大交手，國體1局上靠著楊浩襸二壘打先馳得點，2人出局後陳堃益安打，送回球隊第2分，台體1局下靠著李以諾安打先追1分，周翔立補上安打，送回追平分。
兩隊5局打完2比2僵持不下，6局下台體再起攻勢，由李以諾的安打開啟攻勢，周翔立敲安推進，靠著犧牲觸擊、林承志適時安打送回超前分，柯皓鈞安打添分，再靠著野手選擇跑回團隊第5分。
台體8局下再起攻勢，林劭倫率先敲出三壘打，靠著觸身球保送、柯皓鈞安打，替球隊多添1分保險分。
台體今天由投手深見一騎先發，總計用87球投5局，被敲出3支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分、無關勝敗，戴昱峰中繼投3局，被敲出3支安打，投出1次三振，無失分，朱柏翰9局登板後援，投1局失掉3分，戴昱峰為勝投。
台體大一野手林承志今天先發扛7棒、守三壘，總計3打數敲出2安、貢獻1分打點，獲選單場MVP；林承志先感謝隊友給機會，觀察到對方投手直球速度快，抓直球攻擊，教練也有提醒要沉著、不要著急，很開心有好的結果。
林承志表示，今天球隊運氣算不錯，很多球剛好落在沒有守備員的地方，也提到球隊打入8強複賽後，氣氛也很不一樣，靠著大家團結，才有辦法造就今天的勝利。
