影／「龍之子」徐若熙旅日前歡送會 戰友劉基鴻一度哽咽

味全龍在今天於天母棒球場外舉行「徐若熙旅外球迷歡送會」，為即將展開日職旅外生涯的「龍之子」徐若熙打氣送行，徐若熙在去年季後行使旅外自由球員權利，新賽季將披上日職福岡軟銀鷹戰袍，在今天味全龍也為他舉辦「旅外球迷歡送會」，不僅味全龍復出推手魏應充親自到場送上徐若熙的無框畫，徐若熙也回贈金球給魏應充，更有大批球迷到場為徐若熙送行。

魏應充在致詞時表示，希望徐若熙在軟銀發展順利，可以成為世界級球員，「味全龍是若熙永遠的家，所有球迷、教練、球團都引以為榮，這個家可以隨時把他記住，也可以為台灣棒球發展盡一份心力，好好學習、培養更多徐若熙，為台灣職業棒球共同努力。」