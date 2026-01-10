中職／感性歡送「在一起10年」徐若熙 劉基鴻：驕傲我同學這麼強

快訊

中央社／ 台北10日電
徐若熙在旅外球迷歡送會與多年隊友劉基鴻（右）同台比出愛心。圖中央社提供
徐若熙在旅外球迷歡送會與多年隊友劉基鴻（右）同台比出愛心。圖中央社提供

徐若熙將展開旅日生涯，從高中「在一起」近10年的隊友劉基鴻送上祝福，提到老天爺給了徐若熙一次次考驗，徐若熙不怕辛苦、不怕累，努力變更好，「我很驕傲我同學這麼強。」

投手徐若熙從中職味全龍隊轉戰日職福岡軟銀鷹隊，今天在天母棒球場舉行球迷歡送會，由劉基鴻代表送上隊友祝福，劉基鴻帶著全隊的簽名球衣上場，一開口就說：「我和若熙從高中就在一起快10年」，後來補充說明是「當隊友10年」，逗樂現場球迷。

味全龍球員劉基鴻（右）代表全隊送給徐若熙簽名球衣。記者陳正興／攝影
味全龍球員劉基鴻（右）代表全隊送給徐若熙簽名球衣。記者陳正興／攝影

劉基鴻接著感性表示，同隊這麼久，徐若熙要旅外，他比在場的所有人都更不捨，從高中到職業生涯，老天爺給了徐若熙一次次的考驗，但徐若熙不畏辛苦一次次突破、一次次變更好，謝謝老天爺今天歡送會給了徐若熙溫暖的天氣當祝福，「我覺得很驕傲，我的同學怎麼這麼強。」

高中學長、旅日北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬也透過影片送上祝福，回憶兩人在中職同場登板出賽，也祝福徐若熙，但不忘笑說：「這是我最後一次祝福你，下次見面，我們就是敵人了。」

味全龍球員劉基鴻（右）代表全隊送給徐若熙簽名球衣。記者陳正興／攝影
味全龍球員劉基鴻（右）代表全隊送給徐若熙簽名球衣。記者陳正興／攝影

球迷歡送會上安排小球迷共18人替徐若熙獻花，由代表送上卡片，卡片中有人寫到因為徐若熙的關係開始加入球隊打球，也有祝福徐若熙到日職拿下勝投王、總冠軍，更有小朋友寫到，祝徐若熙到軟銀球速可以飆到200公里。

徐若熙表示，過幾天會再跟球隊討論接下來的行程，老婆和小孩預計會一起赴日。被問起離台前最想做的事，他笑說：「只想待在家，跟家人好好吃頓飯。」

徐若熙 劉基鴻 日本火腿鬥士

