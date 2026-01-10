「冠軍之路」熱映票房破紀錄 總統：激勵人心展現台灣精神

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」上映10天票房破3500萬元，熱愛棒球的總統賴清德表示，此片不僅記錄奪冠，更像是表現台灣精神的紀錄片，不管愛不愛棒球，值得進戲院支持。

牽猴子股份有限公司今天發布新聞稿表示，紀錄片「冠軍之路」全台票房破新台幣3500萬元，已登上台灣紀錄片影史票房第5名，是紀錄片票房飆升最快的電影。日前舉辦中華職棒聯盟包場特映會，包括總統賴清德、中華職棒會長蔡其昌等人，都共同見證這部記錄台灣棒球榮耀的作品。

長期關注棒球賽事的賴總統表示，在工作忙碌期間，能抽出時間看到紀錄片「冠軍之路」，心情輕鬆、也很激動，並要表達對製作團隊的敬意，「花了那麼多的時間，收集那麼多的影片、訪問那麼多人，然後把它串聯成一部這麼好的劇情，它不是單純的紀錄片，是一個非常深入、非常棒、非常有感情、非常激勵的一部電影。」

賴總統感觸很深，因團隊在不被看好的狀況下，帶著拚勁，克服各種困難，團結一致在場上爭取最好的成績，為國家爭取最好的榮譽，一步一步走上冠軍之路。

此外，賴總統也特別提到紀錄片的片段，包括中職球星黃恩賜為了球賽差點讓新娘獨自站上婚禮舞台、林家正15歲獨自到美國深造、林昱珉從小就設定人小志氣高的目標，以及陳傑憲旅日進修的艱辛過程；球員們帶著自己的生命歷程，最終成為國家隊，並奪得冠軍，讓他相當動容。

賴總統表示，「我認為這應該不是一部記錄棒球贏得冠軍的電影而已，應該也不是一部激勵人心的紀錄片電影而已，看起來的感受不是這麼單純。更像是一部表現台灣精神的紀錄片。」片中所展現出來的點點滴滴、各種情境，其實也代表台灣各行各業、各個領域奮鬥打拚的精神，「這部電影應該就是在呈現一個令人欽佩的台灣精神。」

回想2024年台灣在世界12強賽奪冠的過程，賴總統說，「這個劇本大概只有上帝寫得出來。」充滿了感動、感激和不可思議，呼籲不管愛不愛棒球，都應該買票進戲院看這部紀錄片電影。