中職／右腳骨折痊癒又遇闌尾炎攪局 陳文杰春訓先控制力道

陳文杰去年春訓比賽造成右腳骨折，球季直接宣告報銷，多災多難的一年在秋訓最後一周再遇到闌尾炎攪局，目前跑步、揮棒之類的訓練都只能使用6、7分力，對於趕上開季，他略帶保守表示，「應該」是可以。

陳文杰去年季前先投入世界棒球經典賽資格賽，回歸台鋼雄鷹隊後，3月初就在自辦熱身賽出現傷情，在外野接球因閃避隊友造成右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，宣告整季報銷。

這一傷對雄鷹中外野帶來極大衝擊，2024年雄鷹中外野團隊守備局數合計1048.1局，陳文杰一人就包辦842.1局，比例超過8成；居次為洪瑋漢143局，接下來為高聖恩36局、顏清浤14局、王柏融9局、葉保弟4局。去年在陳文杰整季報銷情況下，雄鷹依然是6人站過中外野，以紀慶然549.2局為最多，曾昱磬362.2局居次，接下來為高聖恩91.2局、王柏融33局、顏清浤14.2局、林威漢5.2局。

陳文杰的右腳傷勢早已復原，但出現意外發展，他透露原本在秋訓期間的訓練已經拉到最高強度，「結果最後一周突然開個闌尾炎手術，所以又要停機一下，現在進度再慢一點。」

他指出，聽醫生說，一般人開完1、2個月就可以正常上班上課，但因他是運動員，時間抓得保守一點，「因為這個傷不能那麼急，主要是怕它裂開，激烈運動爆開就危險。」陳文杰目前維持慢跑、輕微揮棒，大約用6、7分力，他笑說：「我是覺得好像好了，但醫生說不要衝動。」

這也是他首度遇到大傷，陳文杰回想生涯前9年，幾乎都是可以打滿整季的健康寶寶，結果第10年直接空白整季，他說可惜的是去年那時有預感這一年狀況不錯，結果直接畫下句點，但並未因此有不安或不確定感，「腳的恢復是真的滿順利的，秋訓有測速度，相比以前數據沒有差太多，只是要看一整年強度能不能負荷。」

至於沒比賽可打的2025年是怎麼度過的？陳文杰說：「轉念一想，趁這段時間可以多練一點其他的，比賽期可能想練的沒辦法去練，必須練應付比賽的事，這段時間可以去嘗試一些新的東西，適合的留著、不適合的就不用。」