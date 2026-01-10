快訊

中職／味全龍依規章程序洽談魔神樂 古久保健二開訓時加入

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
魔神樂。本報資料照片
魔神樂。本報資料照片

味全龍隊在今天為即將旅外的「龍之子」徐若熙舉行歡送球迷會，領隊丁仲緯也在會後回應球隊近期相關議題，包括日前傳出將招攬前樂天桃猿王牌洋投魔神樂，丁仲偉強調目前確實已經在洽談中，一切也都依照聯盟規章去走。

味全龍在日前傳出將招攬魔神樂加盟，不過今天上午台鋼雄鷹總教練洪一中透露球隊已經新找來前富邦悍將洋將布坎南，有違聯盟「228條款」，味全領隊丁仲緯在今天受訪時強調，「魔神樂這部分目前還在洽談程序中，我們也確認過所有的程序，會依照聯盟規章、規範去走。」

對於台鋼與悍將的「228條款」爭議事件，丁仲緯則說：「我相信聯盟應該會做蠻好的處理，條文部分我相信後面會再做討論，那我們球團都是採開放態度，面對這個問題，就大家一起去討埨怎麼讓整個制度規章更好。畢竟規章隨著時間演進，一定會有調整的空間，就大家一起來想怎麼讓聯盟未來能夠發展更好，找到適合中職的方法。」

而日前味全也在粉絲團公布前樂天桃猿總教練古久保健二將出任巡迴統籌教練，丁仲緯也表示，古久保健二本來就是一名很好的教練，能夠邀請到他來共事，相信能幫助味全球員有更好發展，而古久保健二也預計在開訓時向球隊報到。

樂天桃猿 古久保健二 魔神樂

日職／味全龍為徐若熙辦歡送會 劉基鴻代表送祝福一度哽咽 

味全龍在今天於天母棒球場外舉行「徐若熙旅外球迷歡送會」，為即將展開日職旅外生涯的「龍之子」徐若熙打氣送行，其中隊友劉基鴻...

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

台鋼雄鷹隊爭取布坎南惹議，中職聯盟會長蔡其昌今天正好出席台鋼雄鷹基地啟用儀式，對於此事回應一旦出現爭議，聯盟就會啟動調查...

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在開訓典禮意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力，讓悍將球團詫異，球團對此回...

中職／味全龍依規章程序洽談魔神樂 古久保健二開訓時加入

味全龍隊在今天為即將旅外的「龍之子」徐若熙舉行歡送球迷會，領隊丁仲緯也在會後回應球隊近期相關議題，包括日前傳出將招攬前樂...

中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦

台鋼雄鷹隊舉辦開訓儀式，總教練洪一中意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力。

中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

台鋼雄鷹隊新任隊長由吳念庭上任，前任隊長王柏融喜滋滋交出值星帶，吳念庭笑說：「這兩年都是柏融，現在這個壓力可以釋放，放一...

