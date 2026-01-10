中職／味全龍依規章程序洽談魔神樂 古久保健二開訓時加入

味全龍隊在今天為即將旅外的「龍之子」徐若熙舉行歡送球迷會，領隊丁仲緯也在會後回應球隊近期相關議題，包括日前傳出將招攬前樂天桃猿王牌洋投魔神樂，丁仲偉強調目前確實已經在洽談中，一切也都依照聯盟規章去走。

味全龍在日前傳出將招攬魔神樂加盟，不過今天上午台鋼雄鷹總教練洪一中透露球隊已經新找來前富邦悍將洋將布坎南，有違聯盟「228條款」，味全領隊丁仲緯在今天受訪時強調，「魔神樂這部分目前還在洽談程序中，我們也確認過所有的程序，會依照聯盟規章、規範去走。」

對於台鋼與悍將的「228條款」爭議事件，丁仲緯則說：「我相信聯盟應該會做蠻好的處理，條文部分我相信後面會再做討論，那我們球團都是採開放態度，面對這個問題，就大家一起去討埨怎麼讓整個制度規章更好。畢竟規章隨著時間演進，一定會有調整的空間，就大家一起來想怎麼讓聯盟未來能夠發展更好，找到適合中職的方法。」

而日前味全也在粉絲團公布前樂天桃猿總教練古久保健二將出任巡迴統籌教練，丁仲緯也表示，古久保健二本來就是一名很好的教練，能夠邀請到他來共事，相信能幫助味全球員有更好發展，而古久保健二也預計在開訓時向球隊報到。