日職／心還沒死身體就會跟隨 徐若熙鼓勵有夢就勇於去實現

味全龍隊今天舉行球迷歡送會，為加盟軟銀隊即將展開旅日生涯的「龍之子」徐若熙送行，而徐若熙也表示，儘管日前加盟記者會自己相當開心，但今天來到現場看到那麼多球迷也感到有點不捨，但他也鼓勵仍在追夢的人不要輕言放棄，「因為只要心還沒死，身體就會跟隨。」

徐若熙在去年季後行使旅外自由球員權利並加入日職軟銀，而今天包括味全龍創辦人魏應充、好友兼隊友劉基鴻等人都到歡送會為他送行，其中劉基鴻更在致詞時一度哽咽。

對於今天歡送會氣氛溫馨，徐若熙也說：「謝謝球團這6年的照顧，以及隊友們總是在我的低潮時給我很好方向，讓我調整到最好，也謝謝所有龍迷一路支持，不管這五、六年成績是好是壞，都為我加油。我比較內向，我不是逃避簽名，是看到太多人會害羞，謝謝各位一直繼續支持著我們的味全龍，我相信味全龍一定會越來越好，一定會拿出很好的成績給我們的球迷看。」

味全龍外舉行「徐若熙旅外球迷歡送會」，為即將展開日職旅外生涯的「龍之子」徐若熙打氣送行。記者余承翰／攝影

回顧在味全的這段時光，徐若熙坦言，因為知道自己的目標是什麼，所以每一分、每一秒、每一天都是很有意義，但也因為傷勢問題讓他有一半的時間都很痛苦，但也謝謝大家的一路支持，讓他不斷告訴自己不要讓大家失望，「不管到哪裡，我都會繼續把自己變得更好，讓大家看到我時都是一個最好的狀態。」

對於即將加入軟銀，徐若熙也透露球團已經為他打理好住宿與生活方面的問題，屆時老婆與小孩也會一同赴日，也會利用前往日本前的這段時間，好好陪伴家人吃一頓飯。

劉基鴻(右)代表全隊送給徐若熙簽名球衣。記者余承翰／攝影