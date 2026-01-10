快訊

日月光二董80壽宴！綜藝大哥大張菲驚喜現身　許志豪同台大咖直呼：像做夢

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

早知道別那麼聽醫生的話！精神科醫揭臨終老人怨「一生最後悔的事」

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／心還沒死身體就會跟隨 徐若熙鼓勵有夢就勇於去實現

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
味全龍隊今天為徐若熙舉行歡送球迷會。記者陳正興／攝影
味全龍隊今天為徐若熙舉行歡送球迷會。記者陳正興／攝影

味全龍隊今天舉行球迷歡送會，為加盟軟銀隊即將展開旅日生涯的「龍之子」徐若熙送行，而徐若熙也表示，儘管日前加盟記者會自己相當開心，但今天來到現場看到那麼多球迷也感到有點不捨，但他也鼓勵仍在追夢的人不要輕言放棄，「因為只要心還沒死，身體就會跟隨。」

徐若熙在去年季後行使旅外自由球員權利並加入日職軟銀，而今天包括味全龍創辦人魏應充、好友兼隊友劉基鴻等人都到歡送會為他送行，其中劉基鴻更在致詞時一度哽咽。

對於今天歡送會氣氛溫馨，徐若熙也說：「謝謝球團這6年的照顧，以及隊友們總是在我的低潮時給我很好方向，讓我調整到最好，也謝謝所有龍迷一路支持，不管這五、六年成績是好是壞，都為我加油。我比較內向，我不是逃避簽名，是看到太多人會害羞，謝謝各位一直繼續支持著我們的味全龍，我相信味全龍一定會越來越好，一定會拿出很好的成績給我們的球迷看。」

味全龍外舉行「徐若熙旅外球迷歡送會」，為即將展開日職旅外生涯的「龍之子」徐若熙打氣送行。記者余承翰／攝影
味全龍外舉行「徐若熙旅外球迷歡送會」，為即將展開日職旅外生涯的「龍之子」徐若熙打氣送行。記者余承翰／攝影

回顧在味全的這段時光，徐若熙坦言，因為知道自己的目標是什麼，所以每一分、每一秒、每一天都是很有意義，但也因為傷勢問題讓他有一半的時間都很痛苦，但也謝謝大家的一路支持，讓他不斷告訴自己不要讓大家失望，「不管到哪裡，我都會繼續把自己變得更好，讓大家看到我時都是一個最好的狀態。」

對於即將加入軟銀，徐若熙也透露球團已經為他打理好住宿與生活方面的問題，屆時老婆與小孩也會一同赴日，也會利用前往日本前的這段時間，好好陪伴家人吃一頓飯。

劉基鴻(右)代表全隊送給徐若熙簽名球衣。記者余承翰／攝影
劉基鴻(右)代表全隊送給徐若熙簽名球衣。記者余承翰／攝影

球隊創辦人魏應充親自到場送上徐若熙的無框畫。記者余承翰／攝影
球隊創辦人魏應充親自到場送上徐若熙的無框畫。記者余承翰／攝影

徐若熙 味全龍 軟銀

延伸閱讀

日職／味全龍為徐若熙辦歡送會 劉基鴻代表送祝福一度哽咽 

日職／徐若熙需要時間 軟銀OB：不能馬上把他當成即戰力

日職／軟銀開幕戰先發傾向沒打WBC的人 徐若熙列第二等級候補

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

相關新聞

日職／味全龍為徐若熙辦歡送會 劉基鴻代表送祝福一度哽咽 

味全龍在今天於天母棒球場外舉行「徐若熙旅外球迷歡送會」，為即將展開日職旅外生涯的「龍之子」徐若熙打氣送行，其中隊友劉基鴻...

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

台鋼雄鷹隊爭取布坎南惹議，中職聯盟會長蔡其昌今天正好出席台鋼雄鷹基地啟用儀式，對於此事回應一旦出現爭議，聯盟就會啟動調查...

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在開訓典禮意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力，讓悍將球團詫異，球團對此回...

中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦

台鋼雄鷹隊舉辦開訓儀式，總教練洪一中意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力。

中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

台鋼雄鷹隊新任隊長由吳念庭上任，前任隊長王柏融喜滋滋交出值星帶，吳念庭笑說：「這兩年都是柏融，現在這個壓力可以釋放，放一...

日職／心還沒死身體就會跟隨 徐若熙鼓勵有夢就勇於去實現

味全龍隊今天舉行球迷歡送會，為加盟軟銀隊即將展開旅日生涯的「龍之子」徐若熙送行，而徐若熙也表示，儘管日前加盟記者會自己相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。