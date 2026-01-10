中職／雄鷹開飯！台鋼基地選手餐廳上菜 6菜色3湯飲照顧選手的胃

台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大基地「皇鷹學院」，雄鷹群今天首度體驗選手餐廳，也開放其中一間供採訪開訓儀式的媒體用餐，體驗與選手一樣的菜色。

台鋼集團旗下擁有台鋼雄鷹職棒、台鋼獵鷹職籃、台鋼天鷹職排球隊，斥資3億元打造訓練基地作為3支球隊的家，配備有廚房、餐廳，由米香團 台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大基地「皇鷹學院」，配備廚房與選手餐廳，照顧選手的胃。記者余承翰／攝影 膳公司負責提供餐飲，球隊與成大醫院合作打造合適菜單，照顧選手飲食。

雄鷹今天舉辦開訓儀式，因應媒體到來，安排記者午餐於其中一間選手餐廳用餐，與雄鷹相同菜色，包括蟳味絲蒸蛋、季節時蔬、義式烤蔬菜、香烤嫩肩里肌牛排、椒鹽舒肥雞、日式咖哩馬鈴薯，湯品與飲料則有蘿蔔排骨湯、圓仔湯、翡翠檸檬。