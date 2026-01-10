日職／味全龍為徐若熙辦歡送會 劉基鴻代表送祝福一度哽咽 

味全龍在今天於天母棒球場外舉行「徐若熙旅外球迷歡送會」，為即將展開日職旅外生涯的「龍之子」徐若熙打氣送行，其中隊友劉基鴻也代表全隊送上簽名球衣，並在致詞時一度不捨哽咽。

徐若熙在去年季後行使旅外自由球員權利，新賽季將披上日職福岡軟銀鷹戰袍，在今天味全龍也為他舉辦「旅外球迷歡送會」，不僅球隊創辦人魏應充親自到場送上徐若熙的無框畫，徐若熙也回贈金球給魏應充，更有大批球迷到場為徐若熙送行。

劉基鴻(右)代表全隊送給徐若熙簽名球衣。記者余承翰／攝影

魏應充在致詞時表示，希望徐若熙在軟銀發展順利，可以成為世界級球員，「味全龍是若熙永遠的家，所有球迷、教練、球團都引以為榮，這個家可以隨時把他記住，也可以為台灣棒球發展盡一份心力，好好學習、培養更多徐若熙，為台灣職業棒球共同努力。」

球隊創辦人魏應充親自到場送上徐若熙的無框畫。記者余承翰／攝影

味全隊友劉基鴻也代表全隊到場送上簽名球衣，並在送上祝福時一度講到哽咽，「我跟若熙從高中到職業，在一起，不對，同隊快十年了，他今天要旅日，我應該比在座各位還要不捨。從高中到職業老天爺給了他一次又一次考驗，他總是不怕辛苦、不怕累，一次一次突破挑戰，變得愈來愈好，今天老天爺也給他一個溫暖天氣來祝福他。我很驕傲我同學那麼強，旅日只是開始，還又更多殿堂去挑戰，帶著我們的祝福，我相信他一定可以的，若熙加油。」

徐若熙旅外球迷歡送會。記者余承翰／攝影

「龍之子」徐若熙向球迷致意。記者余承翰／攝影

劉基鴻代表全隊送給徐若熙簽名球衣，在致詞時一度不捨哽咽。記者余承翰／攝影