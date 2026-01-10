快訊

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

水電師傅想換新手機「要耐摔」！網推薦3款萬元神機：這牌有「軍規認證」

車手沒抓到「申訴先爆量」！臉部辨識ATM讓銀行進退兩難

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
布坎南。資料照
布坎南。資料照

台鋼雄鷹隊爭取布坎南惹議，中職聯盟會長蔡其昌今天正好出席台鋼雄鷹基地啟用儀式，對於此事回應一旦出現爭議，聯盟就會啟動調查，「如果發現屬實，現行規章就是要罰款。」

雄鷹教頭洪一中今天在開訓儀式爆料新找洋投為布坎南，頓時成為爆點，因布坎南去年在富邦悍將隊待到831大限之後，按規定由母隊在2月28日前都擁有優先議約權，除非拿到離隊同意書才能提前接觸。

根據中職聯盟規章第17章外籍球員管理辦法第96條【轉隊規定】，外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。此外，優先議約權期限截止前，原球團外國籍球員與其他球團禁止透過任何方式交涉有關球員契約事宜。若經聯盟查證屬實，由會長對於違規球團處以罰款，違規球員限制未來可效力之球團。

聯盟針對此事回應，根據聯盟規章規範，外籍球員未取得原球團離隊同意書前，任何球團不得與該外籍球員進行接觸。對此，聯盟已要求台鋼雄鷹球團務必遵守相關規定，後續經調查如有接觸之事實將依聯盟規範論處。

聯盟強調，規章第96條【轉隊規定】的修正，均依照領隊會議相關決議施行。對於未來是否再調整相關內容，聯盟均保持開放討論且尊重領隊會議之決議，但在規章修正前，相關球團仍需遵守原規章制度之規範。

蔡其昌受訪也表示，「如果出現爭議，聯盟現行規章就是在2月底前不能接觸，聯盟一定要進行調查，如果發現屬實，現行規章就是要罰款。」

他表示，「如果有球團，像是台鋼，覺得這個規章不合理，最高決策會議就是領隊會議，針對規章有人提出不合理都可以被討論，但還是需要多數同意通過。」蔡其昌再次強調，「只要規章沒有改，不可以就是不可以，接觸了就是要接受處罰，這是一定的，聯盟態度很清楚。」

台鋼雄鷹 中職 洪一中

延伸閱讀

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

中職／西武獅社長為林安可親披戰袍 蔡其昌：像是嫁了女兒

中職／「台灣尚勇」春聯票選結果出爐 蔡其昌徵求200個發放點

12強紀錄片／首周票房衝破2500萬 蔡其昌6刷：每次看都不同感受

相關新聞

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

台鋼雄鷹隊爭取布坎南惹議，中職聯盟會長蔡其昌今天正好出席台鋼雄鷹基地啟用儀式，對於此事回應一旦出現爭議，聯盟就會啟動調查...

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在開訓典禮意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力，讓悍將球團詫異，球團對此回...

中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦

台鋼雄鷹隊舉辦開訓儀式，總教練洪一中意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力。

中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

台鋼雄鷹隊新任隊長由吳念庭上任，前任隊長王柏融喜滋滋交出值星帶，吳念庭笑說：「這兩年都是柏融，現在這個壓力可以釋放，放一...

日職／過去曾想以投手身分旅外 林安可目標開季站穩西武一軍

林安可在今天正式加盟日職西武獅隊，新賽季將披上73號戰袍出賽，在今天記者會上他也透露，目標毫無疑問就是在開季站穩西武一軍...

影／台鋼雄鷹舉行開訓典禮 吳念庭接任隊長

台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式，新任隊長由吳念庭接任，前任隊長王柏融將值星帶交接給他時滿臉笑意。吳念庭笑說：「這兩年都是柏融...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。