中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

台鋼雄鷹隊爭取布坎南惹議，中職聯盟會長蔡其昌今天正好出席台鋼雄鷹基地啟用儀式，對於此事回應一旦出現爭議，聯盟就會啟動調查，「如果發現屬實，現行規章就是要罰款。」

雄鷹教頭洪一中今天在開訓儀式爆料新找洋投為布坎南，頓時成為爆點，因布坎南去年在富邦悍將隊待到831大限之後，按規定由母隊在2月28日前都擁有優先議約權，除非拿到離隊同意書才能提前接觸。

根據中職聯盟規章第17章外籍球員管理辦法第96條【轉隊規定】，外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。此外，優先議約權期限截止前，原球團外國籍球員與其他球團禁止透過任何方式交涉有關球員契約事宜。若經聯盟查證屬實，由會長對於違規球團處以罰款，違規球員限制未來可效力之球團。

聯盟針對此事回應，根據聯盟規章規範，外籍球員未取得原球團離隊同意書前，任何球團不得與該外籍球員進行接觸。對此，聯盟已要求台鋼雄鷹球團務必遵守相關規定，後續經調查如有接觸之事實將依聯盟規範論處。

聯盟強調，規章第96條【轉隊規定】的修正，均依照領隊會議相關決議施行。對於未來是否再調整相關內容，聯盟均保持開放討論且尊重領隊會議之決議，但在規章修正前，相關球團仍需遵守原規章制度之規範。

蔡其昌受訪也表示，「如果出現爭議，聯盟現行規章就是在2月底前不能接觸，聯盟一定要進行調查，如果發現屬實，現行規章就是要罰款。」

他表示，「如果有球團，像是台鋼，覺得這個規章不合理，最高決策會議就是領隊會議，針對規章有人提出不合理都可以被討論，但還是需要多數同意通過。」蔡其昌再次強調，「只要規章沒有改，不可以就是不可以，接觸了就是要接受處罰，這是一定的，聯盟態度很清楚。」