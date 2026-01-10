中職／卸下台鋼雄鷹隊長重任 王柏融壓力釋放笑開懷

中華職棒台鋼雄鷹隊新球季由野手吳念庭接任隊長，前任隊長王柏融交出代表的值星帶時露出燦爛笑容，吳念庭說：「他壓力釋放，才可以笑這麼開心。」

雄鷹升上一軍前2個賽季都由王柏融擔任隊長，今年有新氣象，吳念庭坦言，一開始有些猶豫，因為自己不擅長在人前說話，從小到大第一次當隊長，感覺很陌生，「但要做的應該沒什麼不同，場上場下都給予選手心靈雞湯，帶動大家的氣氛。」

雄鷹在新啟用的「皇鷹學院」訓練基地進行春訓，總教練洪一中昨天稱讚「有日本職棒的感覺」，曾旅日的吳念庭也認證，球場結合人工、天然草皮確實有日本訓練基地的感覺，不過昨天才入住的他還沒體驗其他訓練設施，但規劃看起來很完整。

目前體驗最深的就是宿舍，吳念庭表示：「感覺很好耶，兩間房間各自有冷氣，還有客廳、電視，還有裝MOD。」敘述滿滿細節，還透露室友是同為內野手的曾子祐，「是子祐選我，我是都可以。」

去年拿下中職打擊王，新賽季吳念庭為自己設定安打王的目標，因為去年缺席較多場次，安打數字追不上領先群，設定這個目標也有整季保持健康的自我期許。

新年新希望吳念庭則寫下「季後賽」，看到洪總寫「總冠軍」讓吳念庭笑說：「我是不是寫錯了？」但希望先幫球隊取得季後賽門票，再拚總冠軍。