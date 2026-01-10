棒球／債務問題離開中職！黃勇傳旅中找出路 繳猛打賞代表作

前中職統一獅內野手黃勇傳在中國城市棒球聯賽（CPB）迎來代表作。效力福州海俠的他，昨天在對戰深圳藍襪之役火力全開，單場5打數敲出3支安打，首度在該聯賽完成猛打賞，幫助球隊以10：1大勝對手，不僅終止3連敗，也拿下本季首勝。

年僅21歲的黃勇傳，2022年選秀曾以狀元身分加盟統一獅，一軍生涯累積46場出賽，打擊率2成58，但前年5月因個人借貸問題遭釋出，隨後離開中職舞台，轉赴中國持續棒球生涯。

此役黃勇傳擔任第5棒、鎮守二壘，開賽便展現不錯手感。第2局首打席敲出安打，替球隊點燃攻勢；第4局再掃出中右外野二壘安打，隨後靠著隊友串聯跑回分數，該局福州海俠一口氣攻下5分，成功拉開比數、奠定勝基。

第5局他雖擊出內野滾地球出局，但第7局再度站上打擊區，身為該局首名打者敲出右外野安打，帶動球隊攻勢，並再次跑回得分。第8局第五次打擊則遭到三振。

總計黃勇傳全場5打數3安打、跑回2分、吞下1次三振，賽後打擊率提升至0.286，繳出旅中以來最亮眼的一戰。