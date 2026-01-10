快訊

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

水電師傅想換新手機「要耐摔」！網推薦3款萬元神機：這牌有「軍規認證」

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

棒球／債務問題離開中職！黃勇傳旅中找出路 繳猛打賞代表作

聯合新聞網／ 綜合報導
黃勇傳昔日因財務問題遭到統一獅釋出。資料照
黃勇傳昔日因財務問題遭到統一獅釋出。資料照

前中職統一獅內野手黃勇傳在中國城市棒球聯賽（CPB）迎來代表作。效力福州海俠的他，昨天在對戰深圳藍襪之役火力全開，單場5打數敲出3支安打，首度在該聯賽完成猛打賞，幫助球隊以10：1大勝對手，不僅終止3連敗，也拿下本季首勝。

年僅21歲的黃勇傳，2022年選秀曾以狀元身分加盟統一獅，一軍生涯累積46場出賽，打擊率2成58，但前年5月因個人借貸問題遭釋出，隨後離開中職舞台，轉赴中國持續棒球生涯。

此役黃勇傳擔任第5棒、鎮守二壘，開賽便展現不錯手感。第2局首打席敲出安打，替球隊點燃攻勢；第4局再掃出中右外野二壘安打，隨後靠著隊友串聯跑回分數，該局福州海俠一口氣攻下5分，成功拉開比數、奠定勝基。

第5局他雖擊出內野滾地球出局，但第7局再度站上打擊區，身為該局首名打者敲出右外野安打，帶動球隊攻勢，並再次跑回得分。第8局第五次打擊則遭到三振。

總計黃勇傳全場5打數3安打、跑回2分、吞下1次三振，賽後打擊率提升至0.286，繳出旅中以來最亮眼的一戰。

成功 深圳 舞台

相關新聞

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

台鋼雄鷹隊爭取布坎南惹議，中職聯盟會長蔡其昌今天正好出席台鋼雄鷹基地啟用儀式，對於此事回應一旦出現爭議，聯盟就會啟動調查...

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在開訓典禮意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力，讓悍將球團詫異，球團對此回...

中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦

台鋼雄鷹隊舉辦開訓儀式，總教練洪一中意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力。

中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

台鋼雄鷹隊新任隊長由吳念庭上任，前任隊長王柏融喜滋滋交出值星帶，吳念庭笑說：「這兩年都是柏融，現在這個壓力可以釋放，放一...

日職／過去曾想以投手身分旅外 林安可目標開季站穩西武一軍

林安可在今天正式加盟日職西武獅隊，新賽季將披上73號戰袍出賽，在今天記者會上他也透露，目標毫無疑問就是在開季站穩西武一軍...

影／台鋼雄鷹舉行開訓典禮 吳念庭接任隊長

台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式，新任隊長由吳念庭接任，前任隊長王柏融將值星帶交接給他時滿臉笑意。吳念庭笑說：「這兩年都是柏融...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。