中職／轉戰台鋼再攜手哥哥王躍霖 王維中盼複製同隊奪冠劇碼

中央社／ 高雄10日電
台鋼雄鷹隊今年邁向第3個一軍賽季，陣容有所補強，王維中（左）加盟中華職棒台鋼雄鷹隊，與哥哥王躍霖（右）再次當隊友。圖中央社提供
台鋼雄鷹隊今年邁向第3個一軍賽季，陣容有所補強，王維中（左）加盟中華職棒台鋼雄鷹隊，與哥哥王躍霖（右）再次當隊友。圖中央社提供

中華職棒台鋼雄鷹隊今年邁向第3個一軍賽季，陣容也有升級補強，左投王維中的加盟，再次與同樣是投手的哥哥王躍霖攜手，盼能複製上次同隊奪冠的劇本。

王維中去年季後未被味全龍隊納入60人保留名單中，隨後加盟雄鷹，今天在開訓儀式上正式亮相，王維中表示，跟哥哥曾在味全龍重返一軍第3年同隊，當時拿下冠軍，今年是台鋼一軍第3年，「希望有一樣結果。」

對於雄鷹隊總教練洪一中，王維中並不陌生，旅美時期休賽季返台拜訪Lamigo桃猿隊時就有過對話，也從其他球員口中得知洪總「嚴師出高徒」的執教風格，今天開訓前也有跟洪總交談，王維中表示：「希望自己可以多爭取一下，往先發位置邁進。」

休賽季期間王維中曾到美國進行自主訓練，他表示，有感近兩年球速下降，想去感受一下國外的訓練氛圍，「投起來球速有提升，數字符合預期，現在就差比賽感覺，希望在春訓調整到最好。」

王維中訂出「穩定出賽」的新年新希望，他希望自己能夠在先發穩定貢獻，球隊有需要也可以轉戰牛棚，「這幾年自己起伏蠻大，去年雖然有信心，但自己沒有做好，有點可惜。」

