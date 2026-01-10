快訊

一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

南韓高速公路約30輛車連環撞5死！疑遇「黑冰」釀禍

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

中職／開訓搬出「人品定優劣」鐵訓 雄鷹董事長勸誡選手勿碰灰色地帶

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式，迎接新雄鷹加入球隊。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式，迎接新雄鷹加入球隊。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊去年未能完成飛進季後賽的目標，今天舉辦的開訓儀式上出現最多的關鍵字就是「季後賽」、「總冠軍賽」，領隊劉東洋寫下年度目標熱情與激情，期盼球員投注在工作上的熱情，能轉化為球迷10月（指季後賽）的激情。

中華職棒各隊新球季備戰陸續起跑，雄鷹為今年首支全員到齊球隊，進駐全新打造的「皇鷹學院」，今年將在這座擁有完整練習空間的基地展開春訓備戰，今天上午從開訓儀式揭開序幕。

吳念庭成為新任隊長，他表示，去年很可惜，差一步沒能打季後賽，希望今年能一舉達成季後賽、總冠軍賽目標，也盼全員平安健康，有個完整春訓，一起邁向總冠軍。

董事長王炯棻借用洪騰勝名言「苦練決勝負，人品定優劣」，他表示今年公司打造這麼好的場地，選手更要好好苦練技能，「就像昨天洪總（洪一中）說的，練到很累到滾回床上，人品是選手重要的心理素質，很多外在誘惑、灰色地帶，選手都不應該觸碰到，再好的技術都會因此斷送生涯，好好珍惜現在擁有的一切，在這麼好的場域培養技能、人品向上提升。」

劉東洋回想球隊創建之初居無定所，現在可以有自己的家，而且是漂漂亮亮的家，他在年度目標寫下有層次的熱情與激情，「謝會長投入很多資源，才可以走到今天這樣的規模，希望選手投入更多熱情在工作上，10月轉化為球迷的激情。」

台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊領隊劉東洋。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊領隊劉東洋。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天舉辦開訓儀式。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹 中華職棒 吳念庭

延伸閱讀

中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦

日職／感謝西武獅肯定一圓旅外夢 林安可盼向前輩吳念庭請益

中職／黃子鵬加盟台鋼雄鷹 前隊友林立「給祝福」：我會注意你

相關新聞

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在開訓典禮意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力，讓悍將球團詫異，球團對此回...

中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦

台鋼雄鷹隊舉辦開訓儀式，總教練洪一中意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力。

中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

台鋼雄鷹隊新任隊長由吳念庭上任，前任隊長王柏融喜滋滋交出值星帶，吳念庭笑說：「這兩年都是柏融，現在這個壓力可以釋放，放一...

日職／過去曾想以投手身分旅外 林安可目標開季站穩西武一軍

林安可在今天正式加盟日職西武獅隊，新賽季將披上73號戰袍出賽，在今天記者會上他也透露，目標毫無疑問就是在開季站穩西武一軍...

中職／開訓搬出「人品定優劣」鐵訓 雄鷹董事長勸誡選手勿碰灰色地帶

台鋼雄鷹隊去年未能完成飛進季後賽的目標，今天舉辦的開訓儀式上出現最多的關鍵字就是「季後賽」、「總冠軍賽」，領隊劉東洋寫下...

大專棒球聯賽／黃玠瀚先發勝飆151公里 挑戰旅外優先

大專棒球聯賽（公開一級）國立體大今天靠黃玠瀚6.2局失1分優質先發、最速151公里，助隊以11比1、8局擊敗崑山科大，拿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。