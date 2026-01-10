中職／開訓搬出「人品定優劣」鐵訓 雄鷹董事長勸誡選手勿碰灰色地帶

台鋼雄鷹隊去年未能完成飛進季後賽的目標，今天舉辦的開訓儀式上出現最多的關鍵字就是「季後賽」、「總冠軍賽」，領隊劉東洋寫下年度目標熱情與激情，期盼球員投注在工作上的熱情，能轉化為球迷10月（指季後賽）的激情。

中華職棒各隊新球季備戰陸續起跑，雄鷹為今年首支全員到齊球隊，進駐全新打造的「皇鷹學院」，今年將在這座擁有完整練習空間的基地展開春訓備戰，今天上午從開訓儀式揭開序幕。

吳念庭成為新任隊長，他表示，去年很可惜，差一步沒能打季後賽，希望今年能一舉達成季後賽、總冠軍賽目標，也盼全員平安健康，有個完整春訓，一起邁向總冠軍。

董事長王炯棻借用洪騰勝名言「苦練決勝負，人品定優劣」，他表示今年公司打造這麼好的場地，選手更要好好苦練技能，「就像昨天洪總（洪一中）說的，練到很累到滾回床上，人品是選手重要的心理素質，很多外在誘惑、灰色地帶，選手都不應該觸碰到，再好的技術都會因此斷送生涯，好好珍惜現在擁有的一切，在這麼好的場域培養技能、人品向上提升。」