中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在開訓典禮意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力，讓悍將球團詫異，球團對此回應震驚與不解，「在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。」

洪一中致詞時先是表示，公司打造這麼好的基地，各位選手應該感到幸福，公司幫忙把食衣住行都照顧好，選手就剩下努力打拚；也提到公司在休季期間不斷增加戰力，「新找布坎南」。語出驚人，現場媒體開始彼此確認自己耳朵是否沒有聽錯，制服組則是掩嘴笑了出來。

布坎南去年待到831大限之後，新球季若轉戰其他球隊受限228規定，若有離隊同意書則不在此限。

領隊劉東洋表示，新洋投有幾個候選名單，布坎南的確是人選之一，但聯盟有228規定，還是要等相關程序走完才可以走下一步。

關於洪總在開訓儀式的致詞時提到球團新洋將為布坎南ㄧ事，球團在會後向媒體表示，布坎南的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及富邦球團立場。這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意。後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。

悍將球團對此回應，球團洋將補強與議約作業皆依聯盟規章進行， 針對2025球季隸屬本球團之外籍球員布坎南（David Buchanan），截至目前為止，悍將從未收到其經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書。

對於今日台鋼雄鷹開訓儀式上，洪一中總教練所發表之相關言論，悍將球團表達震驚與不解，依據中華職棒聯盟現行規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間。

悍將球團一向尊重聯盟制度，對於228條款的規章存廢及調整，一直都抱持開放討論之態度。但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。