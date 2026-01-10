快訊

一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

南韓高速公路約30輛車連環撞5死！疑遇「黑冰」釀禍

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將投手布坎南。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手布坎南。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在開訓典禮意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力，讓悍將球團詫異，球團對此回應震驚與不解，「在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。」

洪一中致詞時先是表示，公司打造這麼好的基地，各位選手應該感到幸福，公司幫忙把食衣住行都照顧好，選手就剩下努力打拚；也提到公司在休季期間不斷增加戰力，「新找布坎南」。語出驚人，現場媒體開始彼此確認自己耳朵是否沒有聽錯，制服組則是掩嘴笑了出來。

布坎南去年待到831大限之後，新球季若轉戰其他球隊受限228規定，若有離隊同意書則不在此限。

領隊劉東洋表示，新洋投有幾個候選名單，布坎南的確是人選之一，但聯盟有228規定，還是要等相關程序走完才可以走下一步。

關於洪總在開訓儀式的致詞時提到球團新洋將為布坎南ㄧ事，球團在會後向媒體表示，布坎南的確為球團後續考量的洋將名單之一，不過前提為必須尊重聯盟的228規定以及富邦球團立場。這件事在球團內部訊息傳達上有疏失，對富邦球團致上誠摯歉意。後續台鋼球團仍然會依照聯盟規定之程序規定進行新洋將的洽談。

悍將球團對此回應，球團洋將補強與議約作業皆依聯盟規章進行， 針對2025球季隸屬本球團之外籍球員布坎南（David Buchanan），截至目前為止，悍將從未收到其經紀人或其他球團之正式接觸，亦未出具過離隊同意書。

對於今日台鋼雄鷹開訓儀式上，洪一中總教練所發表之相關言論，悍將球團表達震驚與不解，依據中華職棒聯盟現行規章第17章《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書之前，任何球團不得與該名外籍球員進行接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間。

悍將球團一向尊重聯盟制度，對於228條款的規章存廢及調整，一直都抱持開放討論之態度。但在規章正式修訂之前，希望各球團共同遵守規章，以維護聯盟運作之公信力及各球團應有之權益。

台鋼雄鷹 洪一中 中華職棒

延伸閱讀

中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦

中職／洪總帥氣穿搭帶路導覽 台鋼基地「開箱」全集看這裡

中職／黃子鵬加盟台鋼雄鷹 前隊友林立「給祝福」：我會注意你

相關新聞

中職／悍將震驚洪總發言 回應布坎南事件：盼各球團遵守規章

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天在開訓典禮意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力，讓悍將球團詫異，球團對此回...

中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦

台鋼雄鷹隊舉辦開訓儀式，總教練洪一中意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力。

中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

台鋼雄鷹隊新任隊長由吳念庭上任，前任隊長王柏融喜滋滋交出值星帶，吳念庭笑說：「這兩年都是柏融，現在這個壓力可以釋放，放一...

日職／過去曾想以投手身分旅外 林安可目標開季站穩西武一軍

林安可在今天正式加盟日職西武獅隊，新賽季將披上73號戰袍出賽，在今天記者會上他也透露，目標毫無疑問就是在開季站穩西武一軍...

中職／開訓搬出「人品定優劣」鐵訓 雄鷹董事長勸誡選手勿碰灰色地帶

台鋼雄鷹隊去年未能完成飛進季後賽的目標，今天舉辦的開訓儀式上出現最多的關鍵字就是「季後賽」、「總冠軍賽」，領隊劉東洋寫下...

大專棒球聯賽／黃玠瀚先發勝飆151公里 挑戰旅外優先

大專棒球聯賽（公開一級）國立體大今天靠黃玠瀚6.2局失1分優質先發、最速151公里，助隊以11比1、8局擊敗崑山科大，拿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。