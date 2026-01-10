中職／吳念庭猶豫中接隊長 分享宿舍當細節王「有裝MOD」

台鋼雄鷹隊新任隊長由吳念庭上任，前任隊長王柏融喜滋滋交出值星帶，吳念庭笑說：「這兩年都是柏融，現在這個壓力可以釋放，放一些在我身上，柏融才可以笑這麼開心。」

吳念庭成為新任雄鷹隊長，對於接下這個位置其實有猶豫，他說：「因為我好像不太適合站在前面講話，從小到大第一次當隊長，滿陌生。」至於自己預設這個職務要做些什麼？吳念庭苦笑說：「我第一次當，也不太清楚，應該要做的事情沒什麼不一樣，場上場下都要給予選手心靈雞湯，帶動他們在休息室的氣氛，這個是滿重要。」

雄鷹進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」，昨天總教練洪一中讚有日本球隊的fu，吳念庭也認證，人工草皮的部分就很有日本訓練基地的感覺，「室內的部分還沒進去看，看球場硬體感覺滿好。」他指出因為有看台區的規畫，球迷進來，也會讓球員更有動力去訓練、比賽。

目前已體驗的設施就是宿舍，「感覺很好欸！」吳念庭一開口就是大讚，而且滿滿細節，「我和子祐一間，兩間房間、一個客廳、各一台冷氣，還有電視，有裝MOD。」至於為何是與曾子祐同一間，他表示，是子祐選的，「我都可以。」

談到新賽季目標，吳念庭設定安打王，「去年缺席比較多比賽，安打數量沒辦法趕上其他選手，今年希望可以健康出賽，應該會有機會。」