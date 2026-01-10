聽新聞
中職／洪總「爆雷」找布坎南 雄鷹領隊嚇壞：尊重聯盟與富邦
台鋼雄鷹隊舉辦開訓儀式，總教練洪一中意外帶來爆點，爆出去年效力富邦悍將隊的布坎南為新外援戰力。
洪一中致詞時先是表示，公司打造這麼好的基地，各位選手應該感到幸福，公司幫忙把食衣住行都照顧好，選手就剩下努力打拚；也提到公司在休季期間不斷增加戰力，「新找布坎南」。語出驚人，現場媒體開始彼此確認自己耳朵是否沒有聽錯，制服組則是掩嘴笑了出來。
領隊劉東洋表示，新洋投有幾個候選名單，布坎南的確是人選之一，但聯盟有228規定，還是要等相關程序走完才可以走下一步。
對於洪總暴雷，劉東洋苦笑說：「一切來的太突然。」他表示，有和總教練討論人選，布坎南的排序在蠻前面，所以可能才會直接提到他的名字。
劉東洋表示，之前確定不續約哈瑪星，雄鷹有給予離隊同意書讓他可與其他球隊接觸，「這個東西還是尊重富邦球團，如果確定今年沒有繼續要他，的確是可以考慮的方式之一，如果沒有就是等（228）。」雄鷹球團則表示，球團內部在溝通上有些小疏失，目前尚未簽約，洪總可能誤解，抱歉對富邦悍將造成困擾。
