大專棒球聯賽／黃玠瀚先發勝飆151公里 挑戰旅外優先

大專棒球聯賽（公開一級）國立體大今天靠黃玠瀚6.2局失1分優質先發、最速151公里，助隊以11比1、8局擊敗崑山科大，拿下複賽第3勝；黃玠瀚獲單場MVP，目標仍優先想拚旅外。

國立體大投手黃玠瀚複賽首場出賽對南華大學投4局失5分、承擔敗投，今天再度先發出賽對崑山科大，展現壓制力，前5局投完僅被敲出1支安打，6局單局出現3次四死球保送，但是力守不失分。

黃玠瀚7局續投，2人出局後投出保送、被敲安打，接著再連續投出2次保送失掉1分退場；黃玠瀚總計用132球投6.2局，被敲出2支安打，投出5次三振，但也投出偏多7次四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

國體火力發揮，3局下靠著保送、滾地球、顏大衛適時安打先馳得點，4局下靠著單局5安、2保送攻勢串聯，一口氣打了11人次，攻下6分大局。

國體6局下再靠著觸身球保送、楊浩襸二壘打、游騰誌三壘打，一棒送回2分，接著靠高飛犧牲打，跑回團隊第10分，8局下陳堃益安打送回第11分、達到提前結束比賽門檻。

黃玠瀚獲選單場MVP，他自評球速和續航力一直都是優勢，但也明白還是會有比較不穩定的地方，需要繼續加強。

目前大四的黃玠瀚一直以旅外為目標，他提到，對於未來有規劃和想法，在今年中職選秀會前，有機會還是會優先想要挑戰旅外，希望可以順利，現階段就是把該做的事情做好。