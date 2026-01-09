日職／林安可登錄名A.Lin 期待一軍舞台對決台灣球員

野手林安可加盟日職埼玉西武獅隊，登錄名為「A.Lin」，林安可笑說，如果被叫A-Lin也不介意，但希望球迷叫他安可。期待日職舞台與台灣球員對決，會是很特別的經驗，相約一軍見。

林安可今天舉行加盟日職埼玉西武獅隊記者會，選定背號73號， 登錄名為「A.Lin」，主要是跟西武隊陣中同樣來自台灣的野手林冠臣區隔。至於背號選擇，林安可表示，本來想要延續統一獅隊穿的77號，但西武隊已經有人穿77號，在可選擇背號中，73號最順眼。

林安可記者會上感謝統一獅隊球團的栽培，感謝隊友的支持和陪伴，「獅隊不止是球隊，更像一個家庭，是我很重要的起點」，也謝謝西武獅隊球團的肯定，讓他有機會挑戰日本職棒，「我會努力貢獻、不會辜負大家的期望。」

林安可表示，知道展開旅日生涯會遇到很多挑戰，不管是文化、語言、隊友的相處等，比賽的強度也會不同，會想辦法把狀態準備好，隨時接受挑戰，面對隊內競爭，也是職棒場上必經的，身為職棒球員沒有最好、只能一直追求突破。

投手徐若熙透過行使旅外自由球員權利，加盟福岡軟銀鷹隊，今年也將展開旅日生涯，他曾表示最想在日職場上對決林安可。

林安可笑說，有透過新聞看到這件事情，但不只是徐若熙，包括古林睿煬、宋家豪等，希望在日職都有機會對決到，會是很特別的經驗，應該也會很享受，他也向其他台灣旅外球員喊話：「我們都要健康、一軍見。」