日職／林安可登錄名A.Lin 期待一軍舞台對決台灣球員

中央社／ 台北9日電
林安可加盟日本職棒埼玉西武獅隊。記者許正宏／攝影
林安可加盟日本職棒埼玉西武獅隊。記者許正宏／攝影

野手林安可加盟日職埼玉西武獅隊，登錄名為「A.Lin」，林安可笑說，如果被叫A-Lin也不介意，但希望球迷叫他安可。期待日職舞台與台灣球員對決，會是很特別的經驗，相約一軍見。

林安可今天舉行加盟日職埼玉西武獅隊記者會，選定背號73號， 登錄名為「A.Lin」，主要是跟西武隊陣中同樣來自台灣的野手林冠臣區隔。至於背號選擇，林安可表示，本來想要延續統一獅隊穿的77號，但西武隊已經有人穿77號，在可選擇背號中，73號最順眼。

林安可記者會上感謝統一獅隊球團的栽培，感謝隊友的支持和陪伴，「獅隊不止是球隊，更像一個家庭，是我很重要的起點」，也謝謝西武獅隊球團的肯定，讓他有機會挑戰日本職棒，「我會努力貢獻、不會辜負大家的期望。」

林安可表示，知道展開旅日生涯會遇到很多挑戰，不管是文化、語言、隊友的相處等，比賽的強度也會不同，會想辦法把狀態準備好，隨時接受挑戰，面對隊內競爭，也是職棒場上必經的，身為職棒球員沒有最好、只能一直追求突破。

投手徐若熙透過行使旅外自由球員權利，加盟福岡軟銀鷹隊，今年也將展開旅日生涯，他曾表示最想在日職場上對決林安可。

林安可笑說，有透過新聞看到這件事情，但不只是徐若熙，包括古林睿煬、宋家豪等，希望在日職都有機會對決到，會是很特別的經驗，應該也會很享受，他也向其他台灣旅外球員喊話：「我們都要健康、一軍見。」

林安可 日職

中職／洪總帥氣穿搭帶路導覽 台鋼基地「開箱」全集看這裡

台鋼雄鷹隊進駐斥資3億元打造的台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」亮相，總教練洪一中一身帥氣穿搭帶路導覽，誇讚最多為充足完善的室...

中職／西武獅社長為林安可親披戰袍 蔡其昌：像是嫁了女兒

在去年賽季後行駛FA的前統一獅好手林安可，今天舉行加盟埼玉西武獅記者會，包括西武獅社長奧村剛、資深顧問潮崎哲也、中華職棒...

中職／回憶首遇林安可直呼棘手 林岳平慶幸他當初沒有選擇當投手

林安可在今天舉行加盟西武獅記者會，包括統一獅領隊蘇泰安、總教練林岳平都到場送上祝福，其中林岳平也透露，記得首次與林安可相...

中職／一句「南部也有家」無關爆雷 黃子鵬：謝謝台鋼

超越王柏融、吳念庭，黃子鵬成為台鋼雄鷹隊史第一位月薪站上百萬級的本土選手，不具旅外資歷翻轉身價，黃子鵬說：「只要努力堅持...

中職／嘲諷李珠珢、說李多慧背地抽菸飆髒話 林妍霏脫口秀遭炎上

近年許多韓國啦啦隊來台發展，其中李多慧和李珠珢最受球迷歡迎。不過最近脫口秀女演員林妍霏在表演中模仿李多慧和李珠珢的口音，聲稱李多慧背地罵髒話、抽菸，遭眾多網友炎上。 有網友分享林妍霏的表演畫面，

日職／林安可登錄名A.Lin 期待一軍舞台對決台灣球員

野手林安可加盟日職埼玉西武獅隊，登錄名為「A.Lin」，林安可笑說，如果被叫A-Lin也不介意，但希望球迷叫他安可。期待...

