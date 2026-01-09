快訊

中職／林安可專職打者 劉育辰、林岳平助「選對路」

中央社／ 台北9日電
林安可一度想以投打二刀流在中職出賽。記者許正宏／攝影
林安可一度想以投打二刀流在中職出賽，他透露曾問過當初選進他進入統一獅隊的劉育辰，劉育辰直言想讓大家知道林安可多會打；統一獅總教練林岳平也笑說，林安可專職打者是「選對了路」。

林安可2019年投入中職選秀是以投手身分被統一7-ELEVEn獅隊指名，但卻用驚人的打擊實力讓大家認識他，今年也確定展開旅日生涯、加盟日職埼玉西武獅隊。

林安可表示，其實最掙扎的時刻是2019年底，但後來春訓熱身賽投球表現一直不好，最後也決定往打者發展。也透露曾問過2019年選秀時，以代理總教練身份把他選入獅隊的劉育辰，「他跟我說，選我就是要讓大家知道我到底多會打。」

統一獅隊總教練林岳平直言，在2020年接任獅隊總教練首年就遇到林安可這個「棘手」的問題， 知道林安可想要成為投打二刀流，但身為菜鳥教練，不知道該怎麼幫助他完成夢想。

林岳平表示，今天記者會上，不斷想起當初溝通的過程，決定讓林安可專職打者，很開心當時「選對了路」，也開玩笑，如果選擇往投手發展，可能現在變成餵球投手。

林安可提到，一開始有旅外想法是大學時期，想要當投手旅外，到了職棒之後，就只是一心想要變化，也很開心可以完成當年的夢想。

林安可 中職選秀 統一獅

