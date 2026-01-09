圖輯／林安可披上埼玉西武獅戰袍 旅外征戰日本職棒太平洋聯盟

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
林安可（中）今天舉行加盟日本職棒埼玉西武獅隊記者會，親自來台西武社長奧村剛（左）、資深顧問潮崎哲也（右）為他披上埼玉西武獅隊的73號球衣與棒球帽，歡迎林安可的加盟。記者許正宏／攝影
中華職棒大聯盟統一獅隊外野手林安可，在結束2025年球季後，新賽季正式行使旅外自由球員（FA）權利，今天在台灣舉行加盟日本職棒埼玉西武獅隊記者會，包括西武獅球團與前東家統一獅球團高層都到場參與，其中親自來台灣歡迎林安可加盟的西武獅社長奧村剛、資深顧問潮崎哲也，一同為林安可披上埼玉西武獅隊的73號球衣與棒球帽，奧村剛表示，將會盡快協助林安可適應新環境，未來西武除了與統一獅的雙獅交流賽外，也預計將會舉行更多台日交流活動，並歡迎其他中職球團更進一步合作。

中華職棒大聯盟統一獅隊外野手林安可（右四），在結束2025年球季後，新賽季正式行使旅外自由球員（FA）權利，今天在台灣舉行加盟日本職棒埼玉西武獅隊記者會，包括西武獅球團社長奧村剛（右二）、資深顧問潮崎哲也（右一）與中職會長蔡其昌（右三）、秘書長楊清瓏（左二），前東家統一獅球團高層中職統一獅董事長凃忠正（左四）、領隊蘇泰安（左三）、總教練林岳平（左一）都到場參與歡迎、祝福。記者許正宏／攝影
中華職棒大聯盟統一獅隊外野手林安可（右四），在結束2025年球季後，新賽季正式行使旅外自由球員（FA）權利，今天在台灣舉行加盟日本職棒埼玉西武獅隊記者會，包括西武獅球團社長奧村剛（右二）、資深顧問潮崎哲也（右一）與中職會長蔡其昌（右三）、秘書長楊清瓏（左二），前東家統一獅球團高層中職統一獅董事長凃忠正（左四）、領隊蘇泰安（左三）、總教練林岳平（左一）都到場參與歡迎、祝福。記者許正宏／攝影

林安可 統一獅

