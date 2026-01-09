日職／過去曾想以投手身分旅外 林安可目標開季站穩西武一軍
林安可在今天正式加盟日職西武獅隊，新賽季將披上73號戰袍出賽，在今天記者會上他也透露，目標毫無疑問就是在開季站穩西武一軍位置，也知道自己將會面臨不少的挑戰，但想要在職場上生存，就必須要讓球團信任，且不斷突破自我。
林安可在今天記者會上正式披上西武73號戰袍，一圓旅外夢，在記者會上他也遭到統一獅隊總教練林岳平爆料，過去想要成為雙刀流選手，但也慶幸他最終選擇專注在打者身分，如今才能一圓旅外夢。
不過對於林岳平表示，如果林安可當年選擇當投手，如今可能成為餵球投手，林安可則笑著表示，大學時確實曾想以投手身分旅外，「當時我一心就只是想著要丟，所以很謝謝餅總。但我進職棒後就完全沒有旅外這個想法，只是一心想要變得更好，幫球隊拿下好成績，如今有這個機會，也算是完成我當年的夢想。」
對於今年西武也補進洋砲，對於林安可來說將帶來更大競爭，他則強調已經做好準備，目標是開季就站穩一軍，「我覺得這是好事，每支球隊都是一樣會有補強，要在職場上生存，就是把自己變得更強，讓球團信任。」
