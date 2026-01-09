快訊

中職／洪總帥氣穿搭帶路導覽 台鋼基地「開箱」全集看這裡

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」開箱，總教練紅一中展示總教練室。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊進駐斥資3億元打造的台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」亮相，總教練洪一中一身帥氣穿搭帶路導覽，誇讚最多為充足完善的室內空間，對雨季多的台灣尤其重要，他也說整體規畫「有日本球隊的fu」。

台鋼集團旗下擁有台鋼雄鷹職棒、台鋼獵鷹職籃、台鋼天鷹職排球隊，打造訓練基地作為3支球隊的家，今天帶領跑雄鷹開訓的媒體團導覽，一睹「皇鷹學院」面貌。

台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」。記者余承翰／攝影
主球場配合二軍賽事設置有看台區，除了室外球場外，台鋼基地擁有完善的室內空間，包括配備空調的6道室內打擊練習場、重訓室、水療室、選手餐廳等。3間交誼廳各具巧思，針對3支球隊有不同吉祥物牆面，整體設計也有不同配色，像是雄鷹交誼廳為綠色系、天鷹為藍色系、獵鷹為紅色系。

選手置物櫃休息室規畫3間，最靠近球場的一間為二軍選手使用，如此設計也有原因，洪總指出，賽季開始後，一軍選手幾乎都在外面，基地主要是二軍選手在用，因此放在離球場較近的地方，一軍選手休息室則是距離最遠的一間。位於中間的休息室由教練團使用，洪總直接邀請媒體逐一進入總教練室拍自己，當場開張「可愛動物區」。

台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」重訓室。記者余承翰／攝影
宿舍共有3種房型，包括單人房、雙人房以及有2房2廳1衛的家庭房，除了行政人員為兩人一室外，教練、選手皆為一人一室，保有獨立空間。

台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」，圖為主球場。記者余承翰／攝影
台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」重訓室。記者余承翰／攝影
台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」開箱，圖為家庭房。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」，主球場旁設置斜坡作為體能訓練使用。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」，擁有充足的室內空間。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」，總教練洪一中、董事長王炯棻。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」，擁有充足的室內空間。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」。記者余承翰／攝影
台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」選手休息室。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊進駐台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」。記者余承翰／攝影
台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」水療室。記者余承翰／攝影
台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」開箱，總教練洪一中一身帥氣穿搭帶路導覽。記者余承翰／攝影
台鋼科大訓練基地「皇鷹學院」交誼廳。記者余承翰／攝影
