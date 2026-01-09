快訊

日職／從郭泰源到林安可 西武獅社長盼台日棒球更多交流

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
西武社長奧村剛（左）、資深顧問潮崎哲也（右）親自來台歡迎林安可加盟。記者許正宏／攝影
林安可在今天舉行加盟日職西武獅隊記者會，包括西武獅球團與前東家統一獅球團高層都到場參與，其中親自來台灣歡迎林安可加盟的西武獅社長奧村剛表示，將會盡快協助林安可適應新環境，未來西武除了與統一獅的雙獅交流賽外，也預計將會舉行更多台日交流活動，並歡迎其他中職球團更近一步合作。

在今天林安可的加盟記者會上，西武獅球團也特別準備一份球團與台灣的關係簡報，並提到從當年的郭泰源到後來的吳念庭以及現在的林安可，以及在去年邁入第10年的雙獅交流活動，西武與台灣棒球的連結相當深，社長奧村剛表示，「特別向中華職棒和統一獅球團鄭重感謝，謝謝你們願意將林安可選手交付與我們，在這個月林安可選手來到日本後，在最短時間內，2月投入春訓活動，協助他盡快適應日本生活。」

奧村剛接著表示，這一次得到林安可加入西武獅隊，是整個西武集團的光榮，也期待未來兩國棒球有更多交流和活動，「去年看到中華隊在世界12強賽事中拿到冠軍，2025年中職進場人數也創新高，反應台灣棒球榮景，這我們都有感受到。希望林安可加入西武獅的因緣，幫助兩國職業棒球交流與風氣更加興盛。當然我們長久以來跟統一獅保持交流關係，對於中華職棒球團也相當歡迎跟其他球團有更近一步合作。」

而過去曾與郭泰源擔任隊友的資深顧問潮崎哲也則表示，西武擁有悠久的隊史與優異成績，儘管近年來因為戰力的銜接成績不如過往，但期待這次林安可的加入能夠填補打線上的不足，「這一次能跟林安可達成簽約，我個人也感到非常高興，林安可選手在台灣拿下很多個人獎項，在打擊方面有很多表現，尤其是長打能力是我們相當重視的。西武最需要補強的就是打擊的部分，希望他的加入能夠補足我們的弱點，我們也知道台灣球迷對於安可到日本後的打擊表現有很高的期待。」

西武獅 林安可 棒球

